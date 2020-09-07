Коронавирус в Кировской области, последние новости на 7 сентября 2020 года: каждые сутки стабильно заражаются более полусотни кировчан

На 7 сентября 2020 года за все время наблюдения в нашем регионе зарегистрировали более 7000 зараженных коронавирусом. Фото: Виталий ТИМКИВ

Региональный Минздрав и оперштаб сообщают: за минувшие сутки коронавирус выявили у 62 жителей нашей области. Выписали из инфекционных стационаров 67 пациентов.

Таким образом, по состоянию на 7 сентября 2020 года за все время наблюдения в нашем регионе зарегистрировали 7036 зараженных коронавирусом. Выздоровели с начала пандемии 5841 кировчан. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в нашей области от новой инфекции за весь период скончались 98 человек.

В стационарах сейчас находятся 1354 зараженных новой инфекцией. У госпитализированных есть все симптомы COVID-19. У 1149 из них инфекция осложнена пневмонией. 30 пациентов находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии. К аппарату ИВЛ подключены 10 человек.

Кировскую больницу скорой помощи, ранее перепрофилированную в инфекционный госпиталь, вернули к привычному режиму работы. Принимать «ковидных» больных учреждение стало в условиях пандемии. За три месяца персонал вылечил 874 человека, причем у 810 из них болезнь осложнялась пневмонией. Сейчас деятельность стационара по основному профилю возобновлена.

В регионе осталось всего три района, в которых нет «ковидных» больных с осложнением в виде пневмонии. В числе счастливчиков - Верхнекамский, Даровской и Немский муниципалитеты. Антилидером стал, конечно, областной центр - 700 пациентов с COVID-19 и пневмонией. Следом за ним в списке - Вятскополянский (74), Слободской (55), Оричевский (30) и Омутнинский (25) районы.

Региональный Роспотребнадзор тем временем обратился к губернатору области с очередным письмом. Глава ведомства просит повременить с отменой режима повышенной готовности до 1 октября. Кроме того, очное обучение в некоторых организациях допобразования и массовые мероприятия без согласования с властями требуют оставить под запретом. Роспотребнадзор также сообщает, что эпидобстановка в регионе ухудшается, и показатель заболеваемости за август не соответствует решению выходить из карантина. Поэтому оставшиеся в области ограничения просят пока не отменять.

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