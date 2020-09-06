Коронавирус в Кировской области, последние новости на 6 сентября 2020 года: каждые сутки стабильно заражаются более полусотни кировчан

За минувшие сутки диагноз подтвердился у 63 кировчан. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным региональных Минздрава и оперштаба, за минувшие сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 63 жителей Кировской области. Выписали из инфекционных госпиталей вдвое меньше - 34 пациента.

Таким образом, по состоянию на 6 сентября 2020 года за все время наблюдения в нашем регионе зарегистрировали 6974 зараженных коронавирусом, у которых болезнь протекала со всеми симптомами. Выздоровели с момента начала пандемии 5774 кировчан. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в нашей области от новой инфекции за весь период скончались 98 человек.

В госпиталях сейчас находятся 1319 зараженных новой инфекцией. У госпитализированных есть все симптомы COVID-19. У 1154 из них инфекция осложнена пневмонией. 30 пациентов нходятся в отделении реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии. Количество подключенных к аппарату ИВЛ увеличилось до 10 человек.

Количество контактных и приезжих, находящихся на домашнем карантине, региональным Минздравом не уточняется. Известно, что за весь период с домашнего наблюдения сняли более 55000 жителей и гостей области.

Кировскую больницу скорой помощи, перепрофилированную в инфекционный госпиталь, вернули к привычному режиму работы. Принимать «ковидных» больных учреждение стало в условиях пандемии. За три месяца персонал вылечил 874 человека, причем у 810 из них болезнь осложнялась пневмонией. Сейчас деятельность стационара по основному профилю возобновлена.

В регионе осталось всего три района, в которых нет «ковидных» больных с осложнением в виде пневмонии. Счастливчиками стали Верхнекамский, Даровской и Немской муниципалитеты. Антилидером стал, конечно, областной центр - 700 пациентов с COVID-19 и пневмонией. Следом за ним в списке - Вятскополянский (74), Слободской (55), Оричевский (30) и Омутнинский (25) районы.

Региональный Роспотребнадзор тем временем озаботился такими данными, и не только ими, в связи с чем обратился к губернатору области с очередным письмом. Глава ведомства просит повременить с отменой режима повышенной готовности до 1 октября. Кроме того, очное обучение в некоторых организациях допобразования и массовые мероприятия без согласования с властями требуют оставить под запретом. Роспотребнадзор также сообщает, что эпидобстановка в регионе ухудшается, и показатель заболеваемости за август не соответствует решению выходить из карантина. Поэтому оставшиеся в области ограничения просят пока не отменять.

Напомним также, что ведомство в ответ на запрос «Комсомолки» сообщало: коронавирус пока не изучен как следует, потому как это - инфекция новая, однако существует возможность роста заболеваемости с наступлением осени. Так что Роспотребнадзор не исключает возможности появления второй волны коронавируса.

Пандемия ударила по всем сферам. Компании, занимающиеся перевозкой пассажиров, также пострадали из-за коронавируса. По данным ГЖД, пассажиропоток в текущем году снизился на 26,9%. Пригородными поездами пользовались вдвое больше, чем маршрутами дальнего следования. В августе, по сравнению с предыдущим годом, пассажиров также оказалось в разы меньше.

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