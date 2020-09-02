Депутаты Законодательного Собрания поздравили учащихся с Днем знаний

Спикер ОЗС Владимир Бакин посетил школу №26. Фото: zsko.ru

1 сентября - волнительная дата как для педагогов, так и для учащихся. В особенности для тех ребят, которые впервые отправились в школу. В Кировской области за парты сели свыше 140 тысяч учеников, в городе Кирове – почти 59 тысяч школьников, в том числе 7 тысяч 600 первоклассников.

Поздравить учеников с Днем знаний оправились депутаты Законодательного Собрания Кировской области. Спикер ОЗС Владимир Бакин встретился с ребятами из 3 «Б» класса городской школы №26.

- После перерыва в занятиях дети с радостью пришли в школу, - подчеркнул Владимир Бакин. - Они рады встретиться друг с другом, ждут от нового учебного года много интересного. У ребят сейчас переходный период от детства к осмыслению жизни, они уже понимают, что получение знаний – это большой труд.

Владимир Гаврилович пожелал ребятам успехов в новом учебном году, а также подарил классу наборы шахмат.

- Не теряйте ни минуты, ни дня, которые вам даются, чтобы получать необходимые в жизни знания, - пожелал Владимир Бакин третьеклассникам.

В День знаний спикер ОЗС также посетил кировский филиал университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА).

- Вы вступаете на долгий путь приобретения юридических знаний, - сказал председатель Законодательного Собрания. - Мы надеемся на то, что, закончив этот вуз, вы пополните ряды сотрудников правоохранительных органов, которые стоят на страже законности и правопорядка в нашей стране, проявите себя в органах власти, в том числе на депутатском поприще.

Председатель комиссии по регламенту ОЗС Юрий Балыбердин побывал в кировских школах № 11, 16 и 70, а также встретился со студентами юридического полицейского колледжа. Юрий Александрович подчеркнул, что линейки прошли с соблюдением всех противоэпидемических норм.

- Ребята с энтузиазмом настроены на новый учебный год, старшеклассники очень скучали по школе и надеются, что обучение продолжится в очном формате, - рассказал Юрий Балыбердин.

Депутат Владимир Яговкин отправился в школу №5 в пос. Костино, а Ирина Морозова посетила школу № 65 в Нововятске, которая отпраздновала 40-летний юбилей. В подарок от депутата школе вручены оргтехника и набор мячей. Поздравления и подарки от Ирины Морозовой получила и нововятская школа № 62, которой исполнилось 70 лет.

Ирина Морозова на торжественной линейке в школе № 65. Фото: zsko.ru

Депутат и директор общеобразовательной школы №2 г. Омутнинска Наталья Телицына рассказала, что в учебном заведении решили не проводить традиционную линейку, а вместо этого организовали праздничные классные часы.

- Мы очень рады, что начинаем учебный процесс традиционно, в очной форме, - подчеркнула Наталья Алексеевна. - Надеемся, что сохраним здоровье всего нашего дружного коллектива: детей, педагогов, работников школы.