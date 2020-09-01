«Каждая пропажа - как настоящее ЧП»: что делать, если человек ушел и не вернулся

Заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска регионального УМВД подполковник Сергей Кабанов рассказал о том, как действует полиция, приняв заявление о поисках потерявшихся людей. Фото: предоставлено УМВД по Кировской области

Ушел за грибами и не вернулся, вышел в магазин и пропал… Как разыскивают пропавших без вести, «Комсомолке» рассказал заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска регионального УМВД подполковник Сергей Кабанов.

За последние несколько лет полиция обрабатывает около 3-3,5 тысячи заявлений о пропаже людей в год. В 2018 году в области пропали 3188 человек. В 2019 - 3175 человек. Только за минувшие семь месяцев 2020 года в полицию уже обратились 2267 человек с просьбой разыскать кого-то, кто ушел и не вернулся. Из них до сих пор не нашли только 20 человек.

БОЛЬШЕ ВСЕГО ЛЮДИ ТЕРЯЮТСЯ ЛЕТОМ

- Пик исчезновений людей приходится на летний период, - сообщает замначальника отдела угрозыска. - Сезон купания, сбора грибов и ягод… Очень многие теряются в лесах. К примеру, за 2020 год мы разыскивали 147 человек, которые ушли в лес, 48 из них - в июле. Из них не нашли четверых. В июле нашли 46, причем один из них, к сожалению, погиб. За август уже сейчас - 86 сообщений о пропавших в лесах, все они найдены. За прошлые выходные 15-16 августа мы уже отработали 27 заявлений.

Проблема, говорит Сергей Александрович, в том, что люди уходят в лес малоподготовленными - взяли корзинки, сели в машину и поехали. Ни компаса, ни карты, ни заряженного телефона. А ведь на последний большая надежда. Во многих местах сбора сейчас вполне прилично ловит связь, и человека можно было бы быстрее найти… Но - увы.

Чаще всего домой не возвращаются именно пожилые люди. У них простой принцип: «Я по этим лесам всю жизнь хожу, здесь все знаю, со мной ничего не случится». А к середине лета в лесу трава вырастает в рост человека. И если где-то грибнику стало плохо и он прилег, то не услышит, даже если ему будут кричать.

- Например, было совсем недавно, - рассказывает Сергей Александрович. - Дед с взрослой внучкой уехали за грибами. Вроде всегда туда ездят, но заблудились. Мы организовали поиски с привлечением сотрудников МЧС. В районе поисков применили звуковые сигналы, используемые на машинах полиции и спасателей... На них и вышли люди.

При поисках пропавших в лесу полиция взаимодействует с МЧС и волонтерами. Местное население тоже не остается в стороне: помогают искать и предоставляют технику.

«ПОМОГИТЕ, ПРОПАЛ РЕБЕНОК!»

- Отдельная категория - розыск несовершеннолетних, - объясняет Сергей Александрович. - Управление уголовного розыска всегда принимает участие в организации таких поисков, сотрудники выезжают непосредственно на места происшествия в любое время суток.

Подростков, как правило, находят быстро. У полиции тесное взаимодействие с волонтерским отрядом по розыску несовершеннолетних «Первый». 120 человек искали волонтеры совместно с полицией и нашли всех.

- В этом году за 7 месяцев мы разыскали 507 человек, в минувшем - 492, - объясняет Сергей Александрович. - Но надо понимать, что примерно 50% ушедших от общего числа - дети-подростки из неблагополучных семей, или воспитанники интернатов, которые часто сбегают. К примеру, есть один постоянный, из Бурмакино – за этот год у него уже 17 побегов. Мы его находим и возвращаем, и в этот же день он снова уходит. И таких ребят много. У руководства позиция такова: всех отрабатываем как в первый раз.

Бывают и курьезные случаи. Сергей Александрович вспомнил такой:

- В одиннадцатом часу ночи нам позвонила женщина: пропал семилетний мальчик. Ушел из дома в тапочках зимой. Искали все, ходили по домам, опрашивали... Мы приехали и нашли ребенка… спящим под кроватью.

Так бывает, заверяет начальник отдела угрозыска, и ничего страшного в этом нет, заявлять нужно. Тем более - если пропал ребенок. За такие вызовы штрафов не поступает. Лучше выехать, найти его под кроватью и успокоиться, чем допустить трагедию.

- Если пропавший нашелся или вернулся, а сотрудники ориентированы, то лучше сразу нам сообщить об этом, чтобы поиски прекратились, - говорит Сергей Александрович. - Ведь каждую пропажу мы отрабатываем как настоящее ЧП.

ИЩУТ, ПОКА НЕ НАЙДУТ

Практически по каждому пропавшему без вести организуются мероприятия, как по неочевидному убийству. В 2020 году Следственным управлением СК РФ по Кировской области возбуждено 12 уголовных дел в связи с безвестным исчезновением. 11 из них - по статье «Убийство». Шесть из них раскрыты, подозреваемые в их совершении установлены. Пять дел прекращены - пропавшие найдены. С мая разыскивают еще одного, и расследование уголовного дела продолжается.

- Но очень много бывает заявлений таких: один отдыхает, другой пошел в магазин, а друг его потерял, - поясняет Сергей Кабанов. - Выпивший, звонит, сообщает… И такие сообщения регистрируются, по ним проводятся проверки.

Для проведения необходимых мероприятий не важен социальный статус пропавшего, его физическое или психическое состояние. Все они - лица, пропавшие без вести. Личные качества не имеют значения как у пропавших, так и у заявителей, они могут как облегчить, так и усложнить розыск.

Основанием для прекращения розыска человека является его личное заявление. Пока полиция не увидит его лично, и он не сообщит о причинах исчезновения, поиск не останавливают.

- В случаях возбуждения уголовных дел по фактам безвестного исчезновения сроки розыска не ограничены, - говорит Сергей Александрович. – Если же в ходе проверки обстоятельств исчезновения признаки совершения преступлений в отношении разыскиваемых не обнаружены, розыск ведется в течение 10 лет. Потом следующие 10 лет на учете в МВД хранится опознавательная карта: рост, вес, возраст, одежда и другие приметы. В случаях обнаружения неопознанных останков обязательно проводится проверка по учетам пропавших без вести, в том числе и других регионов страны.

Розыском приходится заниматься не только в своем регионе. Бывает же так, что водитель или дальнобойщик получил заказ на перевоз груза в другом регионе. Уехал с ним и - пропал. А бывает еще одна категория пропавших...

- Раньше она называлась «утраченная родственная связь», - поясняет Сергей Александрович. - Человек уехал жить в другой регион, и у него с родственниками прервалась связь внезапно. Близкие обращаются к нам, и мы таких тоже разыскиваем: проводим проверку – у нас очень тесное взаимодействие между регионами.

А Я В КИНО ВИДЕЛ, ЧТО...

По сей день остается актуальным для людей вопрос: действительно ли человек должен отсутствовать дома трое суток, чтобы в полиции приняли заявление?

- Этот момент остался только в кино и сериалах, - заявляет замначальника отдела угрозыска. - Подобного нет уже очень давно. Я с 2000 года занимаюсь розыском и не помню, чтобы хоть кому-то отказали в приеме заявления из-за пропажи человека меньше, чем на трое суток. Неважно, сколько человека нет дома, даже если он вышел мусор выносить и в течение часа не пришел - нам звонят, спрашивают, мы регистрируем факт пропажи. Лучше всегда разобраться по горячим следам. Нашли - слава богу!

По действующим нормативным актам, не позднее, чем через 10 суток после регистрации заявления о пропаже человека, его объявляют в федеральный розыск. Несовершеннолетних - не позднее 3 дней.

Еще один немаловажный вопрос продолжает волновать граждан - «а примут ли у меня заявление о пропаже, если я не родственник»? На это нам тоже ответили однозначно: да от кого угодно. Даже если люди отдыхали вместе, и один из них пропал - полиция принимает заявление в работу.

- Сообщение регистрируется в дежурной части ОВД, куда человек обратился, - говорит Сергей Кабанов. - Незамедлительно, в любое время суток, ориентируются все сотрудники, находящиеся на службе. Особенно наряды ППС, ДПС, Росгвардии - все, кто есть на дежурстве на улицах. После опроса заявителей и составления ориентировки с приметами, ее тут же передают по всей области. Если пропавший мог уехать в другой регион, особенно на своей машине - это признак криминальности исчезновения. Он может стать жертвой преступления - с целью завладения машиной либо по иным причинам. Также может быть несчастный случай. Тогда на розыск ориентируются органы внутренних дел и соседних регионов по возможному пути следования пропавшего.

ВАЖНО

Если вы уходите куда-то, не забывайте несколько простых, но важных правил:

1) Берите с собой сотовые телефоны. Причем не забывайте их зарядить на сто процентов.

2) Если уходите в лес - возьмите карту и компас, даже если места вам знакомы с детства!

3) Предупреждайте родственников и близких о том, куда вы уходите, чтобы район поисков был примерно известен.