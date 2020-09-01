«Долго не продержимся»: перевозчики о затратах на вывоз мусора после закрытия полигона в Осинцах

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Опасения транспортных предприятий, занятых на вывозе ТКО с контейнерных площадок города Кирова, оказались не напрасными: полигон в Осинцах официального закрыт, а, значит, везти кировский мусор им придётся за тридевять земель. При этом компенсировать затраты, связанных с кратным увеличением транспортного плеча, региональный оператор АО «Куприт» перевозчикам не намерен. Не идёт в документах речь и о пересмотре графика вывоза мусора, соблюсти который из-за закрытия Центрального полигона стало физически невозможно, меж тем как нарушение чревато серьёзными штрафными санкциями.

По письму регионального оператора, возить ТКО перевозчикам предписано на свалки близ деревни Скоковы (Слободской район, 44 километра от Кирова, не менее двадцати машино-рейсов в день), близ деревни Удалые (Зуевский, 114 километров, не менее двадцати машино-рейсов) и близ деревни Кокорины (Оричевский, 51 километр, не менее пяти машино-рейсов). А дальше арифметика простая: если раньше, совершая эти 45 рейсов до Осинцев и обратно, мусоровозы при средней загрузке в семь тонн за день пробегали порядка 1800 километров, то теперь им при той же загрузке придётся пробежать аж 6800. То есть потратить почти в четыре раза больше горючего и почти в четыре раза больше времени, умудрившись при этом каким-то чудесным образом уложиться в прежнюю смету расходов, да ещё и соблюсти график вывоза мусора с городских контейнерных площадок.

«Наше предприятие занято на вывозе ТКО в микрорайоне Чистые пруды, – рассказывает директор ООО «ИнТехСервис» Владислав Прозоров. – У нас три мусоровоза: два на рейсах, один в резерве – на случай непредвиденных обстоятельств. На каждой машине задействованы четыре человека, потому что контейнерные площадки часто бывают заставлены автотранспортом и подъехать к ним невозможно, таскать контейнеры приходится вручную. Рабочая смена – 12 часов, два дня работы – два дня отдыха. Рейс до Осинцев и обратно в среднем занимал полтора часа, так что в график мы, хоть и не без напряжения, но укладывались.

Новость о закрытии Центрального полигона оказалась для нас полной неожиданностью. Отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке мы не вправе, этот вопрос даже не обсуждается. Если мы прекратим – или даже сократим – вывоз мусора, Чистые пруды через неделю превратятся в помойку, этого допускать нельзя. Думаю, какое-то время сможем продержаться в графике, если задействуем все три машины и урежем выходные для работников. За это время попытаемся как-то решить финансовые вопросы, потому что затраты с таким транспортным плечом возрастут в разы – и на горючее, и на зарплаты. Но если изменения в договор внесены не будут, долго мы в таком режиме, конечно, не продержимся»

Петр МАКСИМОВ