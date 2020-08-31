«Настоящий праздник большого искусства»: в Кирове открылся Васнецовский пленэр

В 2020 году мастера живописи собрались для участия в пленэре в пятнадцатый раз. Фото: Людмила КАЛИНИНА

Начиная с 2005 года, каждое лето в Вятку приезжают мастера живописи со всей России. В наших краях их привлекают места, где создавали свои произведения такие художники-пейзажисты как братья Аполлинарий и Виктор Васнецовы, Иван Шишкин и Николай Хохряков.

Обычно пленэр проходил в маленьком селе Рябово Зуевского района. Именно там расположен музей-заповедник, где сохранилась усадьба семьи Васнецовых, захоронения деда и родителей братьев, приходской дом и фундамент разрушенной каменной церкви, где служил отец художников. Там по-прежнему растет и «васнецовская» липа, которую Апполинарий изображал на своих рисунках. Возраст дерева составляет около 300 лет.

Музей художников В. М. и А. М. Васнецовых «Рябово». Фото: kirov-artmuzeum.ru

Также участники пленэра жили и работали в Уржуме. Город находится неподалеку от села Лопьял, в котором родился Виктор Васнецов. Однако в 2020 году мастера живописи встретились в Кирове. Здесь сохранились памятники и места, связанные с жизнью знаменитых братьев, в том числе и Вятский художественный музей (ВХМ), инициаторами создания которого стали братья Васнецовы. В декабре текущего года музей отпразднует свое 110-летие.

- Ежегодное проведение пленэра на Вятской земле - это настоящий праздник большого искусства, - отметила директор Вятского художественного музея Анна Шакина. - Понимая и принимая все предосторожности ограничительного периода, мы открыли пленэр и предоставили художникам возможность рисовать на улицах города и в самых красивых уголках нашей области, ведь начало осени - самое яркое и вдохновляющее время года.

Вятский художественный музей появился благодаря инициативе братьев Васнецовых Фото: Юлия Ситникова

Живописцы прибыли в Киров 25 августа. Вот уже в течение недели они работают на улицах города и в его окрестностях. Арт-руководителем пленэра стала заслуженный художник России Ирина Рыбакова. Она живет и работает в Костроме, является постоянным участником всероссийских и международных выставок. Произведения мастера находятся в собрании художественных музеев Костромы, Санкт-Петербурга, Коломны и других. Кроме того, работы Ирины Владимировны экспонировались в картинных галереях США, Франции, Великобритании, Германии, Кувейта, Черногории, Хорватии, Китая, Кипра, Испании и Белоруссии.

Также участником пленэра стал Максим Михаленя. По информации ВХМ, художник смело работает с ракурсом, фокусируется на быстротечности и вместе с тем вневременности природных явлений, создает емкие и эмоциональные образы. Посетил Вятку и Владимир Нуждин. Многие из картин мастера пропитаны воздухом такого удивительного места как Плес. Кроме того, в Кирове работает Дарья Антонова. Она приняла участие более чем в 100 художественных выставках. Специально для студентов и всех желающих один из участников события проведет в нашем городе общегородской уличный мастер-класс «Рисуй любимый город».

В 1992 году в Кирове установили памятник художникам. Фото: kirov-artmuzeum.ru

По итогам работы пленэра в Вятском художественном музее откроют выставку созданных произведений. Кировчане смогут увидеть работы художников из разных регионов страны. Затем лучшие из картин передадут в собрание музея.

- Многие работы, созданные участниками пленэра, будут экспонироваться на различных художественных выставках России, - добавили в музее. - Это позволит сделать васнецовские места Кировской области более популярными.

Уже сейчас жителям предлагают посетить юбилейную выставку «Художники на Вятке. Рябово-Уржум-Киров». Кировчане до 3 сентября могут познакомиться с 15-летней историей пленэра в работах мастеров. На выставке в Вятском художественном музее представлено более 100 произведений живописи, графики, скульптуры и керамики. Большая часть работ посвящена красоте вятской природы, памятным васнецовским местам, городской архитектуре Уржума и Кирова, сельским видам Рябово и Лопьяла.