Коронавирус в Кировской области, последние новости на 31 августа 2020 года: за минувшие сутки снова более 60 новых случаев заражения

Очное обучение в кировских школах не стали отменять, но всем ученикам и преподавателям должны ежедневно измерять температуру. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным региональных Минздрава и оперштаба, за минувшие сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 65 жителей Кировской области. Выписали из инфекционных госпиталей 19 пациентов.

Таким образом, за все время наблюдения за развитием пандемии в нашем регионе зарегистрировали 6589 зараженных коронавирусом, у которых болезнь протекала со всеми симптомами. Выздоровели за это время 5545 человек. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Кировской области от новой инфекции за весь период скончались 98 человек.

В госпиталях сейчас находятся 1206 зараженных новой инфекцией, у которых есть все симптомы COVID-19. Количество коронавирусных пациентов с пневмонией региональный Минздрав не уточняет. 27 пациентов помещены в отделение реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии. 10 человек из них подключены к аппаратам ИВЛ.

На домашнем карантине сейчас находятся 4710 человек. Все они - жители области, контактировавшие с заболевшими и приезжие из других регионов. По информации регионального Минздрава, зараженных среди них нет. Всего с домашнего наблюдения сняли более 55000 жителей и гостей области.

Несмотря на коронавирус, который по-прежнему еще достаточно активен на территории нашего региона, кировские школы продолжают готовиться к новому учебному году. И, как следствие, в работу учреждений внесли существенные коррективы. Очное обучение не стали отменять. Кроме того, по сообщению Роспотребнадзора, проверять детей на коронавирус не надо. Однако если заболевший новой инфекцией все-таки обнаружится, на карантин отправят весь класс. Если же ученик - не зараженный, а контактный, то он и отправится на самоизоляцию, а его одноклассники продолжат ходить на уроки в обычном формате. А переболевшие дети смогут вернуться к занятиям только со справкой о выздоровлении.

Кстати, кировским школам деньги на дезинфекцию, бесконтактные термометры и рециркуляторы воздуха выделили. Директора школ также должны создать запас средств индивидуальной защиты.

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