Коронавирус в Кировской области, последние новости на 30 августа 2020 года: в инфекционных стационарах лечатся более тысячи пациентов

В реанимации врачи борются за жизни тридцати пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным региональных Минздрава и оперштаба, за минувшие сутки в Кировской области диагноз «коронавирус» подтвердился у 64 жителей области. Выздоровевших меньше вдвое - накануне из инфекционных госпиталей выписали 30 пациентов.

Таким образом, по состоянию на утро 30 августа 2020 года в нашем регионе зарегистрировали 6525 зараженных коронавирусом, у которых болезнь протекает со всеми симптомами. Выздоровели за все время наблюдения за пациентами 5526 человек. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Кировской области от коронавируса за весь период скончались 98 человек (+1 за минувшие сутки).

В госпиталях сейчас находятся 1089 зараженных новой инфекцией, у которых есть все симптомы COVID-19. Количество коронавирусных пациентов с пневмонией региональный Минздрав не уточняет. 30 пациентов помещены в отделение реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии. 10 человек из них подключены к аппаратам ИВЛ.

На домашнем карантине сейчас находятся 4710 человек. Все они - контактные с заболевшими и приезжие из других регионов. По информации регионального Минздрава, зараженных среди них нет. Всего с домашнего наблюдения сняли более 55000 жителей и гостей области.

Несмотря на пандемию коронавируса, которая еще не окончилась, кировские школы продолжают готовиться к новому учебному году. И, как следствие, в работу учреждений внесли существенные коррективы. Очное обучение не стали отменять. Кроме того, по сообщению Роспотребнадзора, проверять детей на коронавирус не надо. Однако, если заболевший новой инфекцией все-таки обнаружится, на карантин отправят весь класс. Если же ребенок - не зараженный, а контактный, то на самоизоляцию уйдет он один, а его сверстники продолжат учебу в прежнем режиме. Помимо этого, заболевшим детям не позволят вернуться в школу без справки о выздоровлении.

Кроме того, для кировских школ выделили деньги на дезинфекцию, бесконтактные термометры и рециркуляторы воздуха. Эти средства защиты должны быть в учреждениях по требованиям Роспотребнадзора. Директорам школ советуют создать их запас, поскольку с родителей школьников собирать на них деньги нельзя.

В шести районах области не обнаружили ни одного человека с симптомами коронавируса. Счастливчиками стали Верхнекамский, Верхошижемский, Даровской, Немский, Унинский и Фаленский муниципалитеты.

А вот в ВятГУ, к сожалению, нашли сразу 14 заболевших коронавирусом. Пятеро из них - студенты, остальные - сотрудники университета. Сейчас семь человек из заразившихся четырнадцати проходят амбулаторное лечение под наблюдением врачей.

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