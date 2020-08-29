Погода на 1 сентября 2020 года в Кирове: дождливо и ветрено

Первый день нового учебного года не особенно порадует погодой. Фото: Мария АНАНОВА

1 сентября, День знаний - важный день для всякого школьника или студента. В особенности для тех, для кого новый учебный год становится первым или последним. Несмотря на пандемию коронавируса и несколько месяцев дистанционного обучения, с 1 сентября 2020 года кировские образовательные учреждения будут работать в очном формате. «Комсомолка» составила подробный прогноз погоды на эту важную дату с помощью сервиса gismeteo.ru.

ДОЖДЬ ПОЧТИ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ

В общем и целом 1 сентября обещает стать для кировчан дождливым и ветреным днем. Осадков следует ждать уже с ночи, а в шесть утра синоптики предсказывают грозу. Дождь с переменным успехом продлится до середины дня, и лишь ближе к 15 часам наконец-то выглянет солнышко. Однако ближе к шести часам вечера осадки вернутся - пусть и в небольшом количестве. Дождь прекратится уже ближе к 21 часу.

Проблем прибавляет и ветер. В общем и целом, по данным синоптиков, порывы ветра будут достигать 15 м/с, что при дожде не слишком утешительно. Так что оденьтесь потеплее.

Что касается температуры воздуха, то здесь все не так плохо: стабильные +18 градусов в течение дня. К трем часам, когда прекратится дождь, обещают и все +20. К вечеру придет похолодание: воздух остынет до +17 градусов к 18 часам, а к 21 - до +14.

ВАЖНО

Напомним, что в нынешнем учебном году торжественная линейка по случаю 1 сентября в Кировской области пройдет лишь у первых и одиннадцатых классов школ, а также новоиспеченных студентов вузов. Мероприятие будет организовано только на открытом воздухе, родители и преподаватели обязаны быть в масках. На школьной линейке смогут одновременно присутствовать не более четырех классов одной параллели.