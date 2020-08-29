Коронавирус в Кировской области, последние новости на 29 августа 2020 года: количество умерших от болезни близится к сотне

COVID-19 осложняется пневмонией более, чем у 600 пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Как сообщает региональный Минздрав, за минувшие сутки в Кировской области диагноз «коронавирус» подтвердился у 84 жителей области. Выздоровевших ненамного меньше - накануне из инфекционных госпиталей выписали 76 пациентов.

Таким образом, по состоянию на утро 29 августа 2020 года в нашем регионе зарегистрировали 6460 зараженных коронавирусом, у которых есть все симптомы заболевания. Выздоровели за все время наблюдения за пациентами в инфекционных стационарах 5496 человек. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Кировской области от коронавируса за весь период скончались 98 человек (+1 за минувшие сутки).

В госпиталях сейчас находится 1022 зараженных новой инфекцией. У них болезнь протекает со всеми симптомами. COVID-19 осложняется пневмонией у 667 из них. 28 пациентов помещены в отделение реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии. Восемь человек из них подключены к аппаратам ИВЛ.

На домашнем карантине сейчас находится 4551 человек. Все они - контактировавшие с заболевшими и приезжие из других регионов. По информации регионального Минздрава, заболевших среди них нет. Всего с домашнего наблюдения сняли 54945 жителей и гостей области.

Несмотря на пандемию коронавируса, которая еще не окончилась, кировские школы продолжают готовиться к новому учебному году. И, как следствие, в работу учреждений внесли существенные коррективы. Очное обучение не стали отменять. Кроме того, по сообщению Роспотребнадзора, проверять детей на коронавирус не надо. Однако, если заболевший новой инфекцией все-таки обнаружится, на карантин отправят весь класс. А если ребенок - не зараженный, а контактный, то на самоизоляцию уйдет он один. Весь остальной класс же продолжит учебу в прежнем режиме. Заболевшим детям не позволят вернуться в школу без справки о выздоровлении.

Кроме того, для кировских школ выделили деньги на дезинфекцию, бесконтактные термометры и рециркуляторы воздуха. Эти средства защиты должны быть в учреждениях по требованиям Роспотребнадзора. Директорам школ советуют создать их запас, поскольку с родителей школьников собирать на них деньги нельзя.

В шести районах области не обнаружили ни одного человека с симптомами коронавируса. Счастливчиками стали Верхнекамский, Верхошижемский, Даровской, Немский, Унинский и Фаленский муниципалитеты.

Зато в ВятГУ нашли сразу 14 заболевших коронавирусом. Пятеро из них - студенты, остальные - сотрудники университета. Сейчас семь человек из заразившихся четырнадцати проходят амбулаторное лечение под наблюдением врачей.

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