«Лубягино отстояли!»: мусорного комплекса близ поселка не будет

Местные жители были упорно настроены отстаивать поселок - и они это сделали. Фото: Александр МАКАРОВ

Мусорного комплекса в Лубягино не будет. Изменения, внесенные в генплан поселка, отменены. Об этом сообщает группа «Лубягино-NEWS».

27 августа Дума Федяковского сельского поселения собралась с новым главой местной администрации. Главным вопросом была отмена решений по внесению изменений в генплан поселка, согласно которым близ Лубягино выделялось 130 Га земли под мусороперерабатывающий и мусоросортировочный комплекс мощностью 300 тысяч тонн в год. Выслушав все «за» и «против», депутаты Думы единогласно проголосовали за возврат к старому генплану - то есть за отмену строительства комплекса.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Напомним, все началось еще в 2019 году. В октябре близ Лубягино решили возвести мусоросортировочный комплекс, внеся изменения в генплан поселка. Решение было принято на основе «якобы прошедших публичных слушаний в октябре 2019 года, где было 5 человек». Последовал скандал, в феврале 2020 года неравнодушные жители Лубягино и близлежащих населенных пунктов собрались на встречу с министром охраны окружающей среды региона. Однако она даже не вышла к людям.

Министр охраны окружающей среды региона даже не вышла к людям, оставив их вопросы без ответа. Фото: vk.com/bp_krv

Инициативная группа собрала петицию, под которой подписались более 13500 человек, и направила ее в Следком и прокуратуру области. В результате проверки результаты слушаний отменили, и их потребовалось проводить повторно. Из-за пандемии коронавируса сделать это было невозможно, и тогда инициативная группа начала выстраивать диалог с властями напрямую.

По словам паблика, именно в тот период у Федяковского сельского поселения сменился глава администрации. Вместо Андрея Лесникова этот пост заняла Любовь Пешнина, разделявшая взгляды протестующих. Тогда дело наконец сдвинулось с мертвой точки.

И к августу правительство региона рекомендовало отменить изменения в генплане. Также ведомство подтвердило готовность исключить Лубягино из территориальной схемы обращения с отходами по Кировской области.

- Наша инициативная группа всегда стояла на одних и тех же позициях с правительством: реформа чистоты нужна, современная мусороперерабатывающая инфраструктура региону крайне необходима. Разногласия касались лишь места размещения, - подчеркивает председатель инициативной группы Вячеслав Царюк.

СЕЙЧАС

Нет худа без добра: по крайней мере, в этом противостоянии родилась новая «мусорная» инициатива - «Проект по раздельному сбору отходов». Сейчас он тестируется в Радужном и Лубягино. После окончания пилотного проекта систему планируют доработать и внедрить по всей области. А пока жители Лубягино радуются, поздравляют друг друга и всех неравнодушных жителей с победой. Ведь, действительно, шансов было не так уж много. Но - отстояли.