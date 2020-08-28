Коронавирус в Кировской области, последние новости на 28 августа 2020 года: подготовка к учебному году в школах и заболевшие в ВятГУ

Для кировских школ выделили деньги на дезсредства, бесконтактные термометры и рециркуляторы воздуха. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как сообщает региональный Минздрав, за минувшие сутки в Кировской области диагноз «коронавирус» подтвердился у 63 жителей области. Выздоровевших вдвое меньше - накануне из инфекционных госпиталей выписали 31 пациента.

Таким образом, по состоянию на утро 28 августа 2020 года в нашем регионе зарегистрировали 6376 зараженных коронавирусом, у которых есть все симптомы заболевания. Выздоровели за все время наблюдения за пациентами в инфекционных стационарах 5420 человек. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Кировской области от коронавируса за весь период скончались 97 человек (+1 за минувшие сутки).

В госпиталях сейчас находится 1011 зараженных новой инфекцией. У них болезнь протекает со всеми симптомами. COVID-19 осложняется пневмонией у 650 из них. 29 пациентов помещены в отделение реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии. Восемь человек из них подключены к аппаратам ИВЛ.

На домашнем карантине сейчас находится 4160 человек. Все они - контактировавшие с заболевшими и приезжие из других регионов. По информации регионального Минздрава, заболевших среди них нет. Всего с домашнего наблюдения сняли 54736 жителей и гостей области.

Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, кировские школы продолжают готовиться к новому учебному году в условиях пандемии коронавируса. И, как следствие, в работу учреждений внесли существенные коррективы. Очное обучение не стали отменять. Кроме того, по сообщению Роспотребнадзора, проверять детей на коронавирус не надо. Однако, если заболевший новой инфекцией все-таки обнаружится, на карантин отправят весь класс. А если ребенок - не зараженный, а контактный, то на самоизоляцию уйдет он один. Весь остальной класс же продолжит учебу в прежнем режиме. Заболевшим детям не позволят вернуться в школу без справки о выздоровлении.

Кроме того, для кировских школ выделили деньги на дезсредства, бесконтактные термометры и рециркуляторы воздуха. Эти средства защиты положены учреждениям по требованию Роспотребнадзора. Директорам школ советуют создать их запас, поскольку с родителей школьников собирать на них деньги нельзя.

В шести районах области не обнаружили ни одного человека с симптомами коронавируса. Это - Верхнекамский, Верхошижемский, Даровской, Немский, Унинский и Фаленский районы.

Зато в ВятГУ обнаружили сразу 14 заболевших коронавирусом. Пятеро из них - студенты, остальные - сотрудники университета. Сейчас семь человек из них проходят амбулаторное лечение под наблюдением врачей.

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