Коронавирус в Кировской области, последние новости на 27 августа 2020 года: число заразившихся уже две недели стабильно выше 60 человек

26 пациентов помещены в отделение реанимации и интенсивной терапии, шесть человек из них подключены к аппаратам ИВЛ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает региональный Минздрав, за минувшие сутки в Кировской области диагноз «коронавирус» подтвердился у 63 жителей области. Выздоровели почти столько же - накануне из инфекционных госпиталей выписали 62 пациента.

Таким образом, по состоянию на утро 26 августа 2020 года в нашем регионе зарегистрировали 6313 зараженных коронавирусом, у которых есть все симптомы заболевания. Выздоровели за все время наблюдения за пациентами в инфекционных стационарах 5389 человек. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Кировской области от коронавируса за весь период скончались 96 человек (+1 за минувшие сутки).

В госпиталях сейчас находится 973 зараженный новой инфекцией. У них болезнь протекает со всеми симптомами. COVID-19 осложняется пневмонией у 621 из них. 26 пациентов помещены в отделение реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии. Шесть человек из них подключены к аппаратам ИВЛ.

На домашнем карантине сейчас находится 4091 человек. Все они - контактировавшие с заболевшими и приезжие из других регионов. По информации регионального Минздрава, заболевших среди них нет. Всего с домашнего наблюдения сняли 54368 жителей и гостей области.

В шести районах области не обнаружили ни одного человека с симптомами коронавируса. Это – Верхнекамский, Верхошижемский, Даровской, Немский, Унинский и Фаленский районы.

Тем временем, COVID-19 накануне учебного года обнаружили сразу у 14 человек в ВятГУ. Среди них пять студентов и девять сотрудников университета.

Коронавирус надолго оставил свой след. По данным Кировстата, за первые полгода 2020 года шесть тысяч кировчан лишились работы. Особенно это заметно в сферах добычи полезных ископаемых, финансовой, страховой и гостиничной деятельности, а также общепите. Число сотрудников в этих отраслях сократилось более чем на 5%. Зато прибавилось работы в производстве одежды, бумаги и продуктов - количество работников в этих отраслях выросло на 17%.

А тем временем коронавирус зафиксировали в одном из детских садов в пгт. Афанасьево. Как сообщила райадминистрация, у одного из сотрудников учреждения тест на инфекцию оказался положительным. 24 августа детсад закрыли на дезинфекцию, однако уже 25 августа учреждение возобновило работу в штатном режиме. Стоит отметить, что две группы все-таки закрыли на двухнедельный карантин. Все контактировавшие с заболевшими должны уйти на самоизоляцию на тот же срок. Точное количество зараженных не разглашается.

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