Секрет успеха: «в профессии, как и в жизни, необходимы постоянное самосовершенствование и трудолюбие»

Анна Ворожцова - художник, которому подвластны, пожалуй, все жанры. Фото: Светлана ШУШКАНОВА

Анна Ворожцова - художник, которому подвластны, пожалуй, все жанры. Она пишет портреты, натюрморты, пейзажи и даже иконы. Анна Вадимовна работает художником-декоратором районного Дома культуры в поселке Верхошижемье, где сейчас проходит ее персональная выставка «Живой воздух». Название родилось не случайно. Все представленные на ней полотна наполнены движением, вибрациями, которые улавливаются даже при мимолетном взгляде на них. Они дышат, излучают теплоту и энергию, передают красоту нашей вятской природы. В экспозиции - натюрморты, пейзажи и портреты.

Картины художницы излучают теплоту и энергию, передают красоту нашей вятской природы. Фото: Светлана ШУШКАНОВА

О том, какое место в жизни Анны Ворожцовой занимает творчество, художница рассказала нашему корреспонденту.

- Анна Вадимовна, в каком возрасте Вы ощутили в себе желание рисовать?

- Точно не в дошкольном. Рисовала как все дети. Мои работы ничем особенным не выделялись. Тяга к живописи проснулась в подростковом возрасте, когда в школе стали оформлять стенды, стенгазеты. Решение же о поступлении в художественное училище возникло к 8 классу. Пару уроков мне дал папа, дельными советами помогла и бабушка.

Отец Анны Вадим Рязанцев работал художником-оформителем на студии Кировского телевидения, трудился и в Кировском областном художественном училище. Его родители тоже профессиональные художники. Дедушка Анны Вадим Сергеевич Рязанцев - знаменитый скульптор. Одна из его работ - памятник А.С. Герцену, находится в областном центре возле библиотеки имени писателя. Бабушка Ольга Леонидовна Рязанцева по профессии не работала, но художником была талантливым.

Вадим Сергеевич Рязанцев - скульптор, автор памятника Александру Герцену, установленного у библиотеки, носящей его имя. Фото: предоставлено героиней публикации

- Какие главные уроки мастерства Вы усвоили от папы и бабушки с дедушкой?

- Чтобы картина была живой, объемной, в живописи должно быть движение, динамизм, - говорила мне бабушка. Папа учил, что в природе нет чистого черного цвета, он везде с оттенками других, поэтому одним только черным я никогда не пишу. А еще усвоила от них, что в профессии, как и в жизни, необходимы постоянное самосовершенствование и трудолюбие.

- Где вы получили художественное образование?

- В 1991 году мы с мужем Михаилом Петровичем вышли из стен Кировского художественного училища преподавателями рисования и черчения. В Верхошижемье приехали по распределению. Оба стали работать по профессии. Супруг - учителем в школе, а я - педагогом дополнительного образования в Доме детского творчества «Фантазия». До этого у меня еще был опыт преподавания в одной из кировских художественных школ.

С мужем Михаилом - главным вдохновителем и первым критиком – Анна всегда обсуждает свои планы и идеи. Фото: Светлана ШУШКАНОВА

Занятие творчеством обязательно предполагает профессиональный рост, поэтому в 2007 году Анна Ворожцова поступила в ВятГГУ на факультет «Методика преподавания ИЗО». Окончила его с отличием. Живописью заниматься стала глубже, тем более что к этому времени дети уже подросли, появилось больше свободного времени.

На вопрос, в каком жанре нравится работать более всего, Анна Вадимовна ответила:

- Мой любимый жанр - натюрморт. Чтобы писать пейзажи, нужно регулярно выезжать или выходить на пленэры, что в условиях постоянной занятости дома и на работе не часто представляется возможным. А портретная живопись требует, чтобы человек, с которого ты пишешь, был готов позировать именно тогда, когда у тебя есть время, что тоже проблематично.

Художница рассказала, что большинство работ экспозиции она создала за последние три года. Но особенно плодотворно шла работа в период самоизоляции по коронавирусу. Было много свободного времени и идей. В это время Анна написала около 40 картин.

Любимый жанр художницы - натюрморт. Фото: Светлана ШУШКАНОВА

- Анна Вадимовна, Вы глубоко верующий человек, наверное, поэтому одним из основных направлений Вашего творчества является иконопись. Сколько всего икон Вы написали и где они находятся сейчас?

- Порядка 140. Несколько из них есть в Троицком храме нашего поселка, в церкви с. Зониха, в часовне Вятского социально-экономического института г. Кирова, в храме с. Русское… Написаны они, в основном, по заказу священнослужителей. Другие иконы - в частных коллекциях в Кирове, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Туле.

Иконопись - это верх художественного искусства и приступать к ней очень волнительно. Для этого нужен особый настрой, не зря древние иконописцы, прежде чем начать работу, уходили из мира и молились, обретая особую благодать.

- Анна Вадимовна, Вы тоже как-то подготавливаете себя?

- Безусловно. Это молитва и пост. На иконопись и реставрацию икон я всякий раз прошу благословения у духовного наставника.

Анна Ворожцова не только сама пишет картины, но и обучает этому других. Она организовала при РДК кружок художественного творчества для взрослых «Я рисую». Героиня статьи рассказала, что ей дает это поле деятельности:

- Я получаю огромное удовлетворение от того, что мои ученики, придя ко мне еще совсем «зелеными» в плане живописи, через год - два так раскрывают свои художественные таланты, что залюбуешься. Случается, и сама спрашиваю у них совета. А это дорогого стоит!

Многогранен талант этой женщины: художницы, жены, матери. У Анны Вадимовны и Михаила Петровича двое сыновей и дочка. Они не пошли по стопам родителей: художественным творчеством не занимаются. Но у талантливых родителей и дети творческие: все трое играют на гитаре. А еще Иван и Мария хорошо поют. А у Федора есть конструкторский талант.

Автор Светлана ШУШКАНОВА.

Благодарим редакцию газеты «Верховья Шижмы» за помощь в подготовке материала.