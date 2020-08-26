Коронавирус в Кировской области, последние новости на 26 августа 2020 года: ситуация с заболеваемостью начинает стабилизироваться

На домашнем карантине сейчас находится почти 4000 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает региональный Минздрав, за минувшие сутки в Кировской области выявили 62 новых случая заражения COVID-19. Число выздоровевших примерно на одном уровне: накануне из инфекционных госпиталей выписали 66 пациентов.

Таким образом, по состоянию на утро 26 августа 2020 года в нашем регионе зарегистрировали 6250 зараженных коронавирусом с симптомами болезни. Выздоровели за время наблюдения инфекции в регионе 5327 человек. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Кировской области от коронавируса за весь период скончались 95 человек (+1 за минувшие сутки).

В инфекционных стационарах сейчас находится 981 зараженный новой инфекцией. У них болезнь протекает со всеми симптомами. У 599 из них COVID-19 осложняется пневмонией. 29 пациентов госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии. Шестеро из них подключены к аппаратам ИВЛ.

На домашнем карантине сейчас находится 3801 человек. Все они - контактировавшие с заболевшими и приезжие из других регионов. Заболевших среди них нет. Всего с домашнего наблюдения врачей сняты 54268 жителей и гостей области.

Коронавирус ударил больно - и по кошелькам, и по бизнесу. По данным Кировстата, за первые полгода 2020 года шесть тысяч кировчан лишились работы. В сферах добычи полезных ископаемых, финансовой, страховой и гостиничной деятельности, а также общепите число сотрудников сократилось более чем на 5%. Зато прибавилось работы в производстве одежды, бумаги и продуктов - число работников в этих отраслях выросло на 17%. А ежемесячная плата в регионе составила 31470 рублей.

Наш регион выходит на плато по заболеваемости коронавирусом. По крайней мере, так считает областное управление Роспотребнадзора. О чем и сообщило на своем сайте: «текущая эпидемиологическая ситуация в области свидетельствует о наметившейся тенденции к стабилизации заболеваемости». Однако при этом ведомство сочло нужным уточнить, что возбудитель новой коронавирусной инфекции все еще активно циркулирует среди населения региона. Напомним, каждые сутки в области стабильно выявляют с полсотни, а то и больше, новых случаев заражения.

А тем временем коронавирус зафиксировали в одном из детских садов в пгт. Афанасьево. Как сообщила райадминистрация, у одного из сотрудников учреждения тест на инфекцию оказался положительным. 24 августа детсад закрыли на дезинфекцию, однако уже сегодня, 25 августа, учреждение вновь заработало в штатном режиме. Стоит отметить, что две группы все-таки закрыли на двухнедельный карантин. Все контактировавшие с заболевшими должны уйти на самоизоляцию на тот же срок. Точное количество зараженных не разглашается.

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