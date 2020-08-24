У кировчан 30% бюджета уходит на еду

Наиболее популярным продуктом среди жителей области стало молоко. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2019 году потребительские расходы на покупку продуктов составили 30%. Затраты на одного члена семьи приходились в среднем в сумме 5008 рублей в месяц. Однако стоит отметить, что городские жители активнее сельских тратили свои денежные средства на питание - 5164 рубля и 4476 рублей в месяц на человека соответственно. Такие данные приводит Кировстат.

В 2019 по сравнению с предыдущим годом выросло потребление фруктов и ягод на 5%, а также мяса и мясных продуктов – на 2%. Однако жители области стали меньше есть овощей и бахчевых ( на 4%), а также сахара и кондитерских изделий (на 3%).

Основные же траты в 2019 году пришлись на следующие продукты:

Структура расходов на покупку продуктов питания в 2019 году. Фото: kirovstat.gks.ru

Однако есть и некоторые отличия в питании сельских и городских жителей. К примеру, горожане меньше едят хлеба, рыбы, и картофеля.

Отличия в питании сельских и городских жителей. Фото: kirovstat.gks.ru

Наиболее популярным продуктом среди жителей области стало молоко. Так, на одного человека в 2019 году приходилось почти 22 литра ежемесячно. В свою же очередь горожане отдают большее предпочтение кисломолочным продуктам, творогу, сырковой массе, сметане и сливкам. А вот сельское население предпочитает цельное молоко.

Мясные предпочтения жителей Кировской области также разделились. Горожане в большей степени потребляют говядину, телятину, птицу и мясные полуфабрикаты, а вот жители сельской местности свинину.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ СРЕДНЕСУТОЧНОГО РАЦИОНА

Калорийность суточного рациона жителей Кировской области составила - 2505 ккал. Энергетическая ценность на одного кировчанина в сутки составила: белки - 73,7% грамма, жиры - 101,9 грамма, углеводы - 320,4 грамма.

В 2018 году (последние актуальные данные) среднесуточная энергетическая ценность питания у россиян в среднем составила 2651,5 ккал в сутки. Это 335,4 грамма углеводов, 108,6 грамма жиров и 80 граммов белков.

Отметим, что потребность в энергии должна рассчитываться для каждого человека индивидуально, однако средний уровень для мужчин составляет 2200 ккал в день, а для женщин в 1800-2000 ккал. Таким образом, можно сделать вывод, что у кировчан наблюдается превышение нормы по этому показателю.

По данным Роспотребнадзора, в Кировской области наблюдается постоянный рост числа людей страдающих ожирением. Так, в 2018 году в регионе зафиксировано 48 тысяч людей с лишним весом. Специалисты считают, что главная причина - несбалансированное питание. Жители употребляют слишком много хлеба, мяса и сахара.

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