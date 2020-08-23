Коронавирус в Кирове: 61 новый случай заражения COVID-19

За минувшие сутки число заразившихся вновь превысило количество выздоровевших. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает региональный Минздрав, за минувшие сутки в Кировской области выявили 61 новый случай заражения COVID-19. Число выздоровевших немного меньше: накануне из инфекционных госпиталей выписали 56 пациентов.

Таким образом, по состоянию на утро 22 августа 2020 года в нашем регионе зарегистрировали 6062 зараженного коронавирусом с симптомами болезни. Выздоровели за время наблюдения инфекции в регионе 5216 человек. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Кировской области от коронавируса за весь период скончался 92 человек (+1 за минувшие сутки).

В инфекционных стационарах сейчас находятся 843 зараженных новой инфекцией, у которых болезнь протекает со всеми симптомами. У 507 из них COVID-19 осложняется пневмонией. 23 пациента госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии. Пятеро из них подключены к аппаратам ИВЛ.

На домашнем карантине сейчас находится 3481 человек. Все они - контактные и приезжие из других регионов. Заболевших среди них нет. Всего с домашнего наблюдения врачей сняты 53370 жителей и гостей области.

В Кировской области продолжают снимать ограничения, вызванные пандемией коронавируса. Так, с 1 сентября дворцы культуры, дома творчества, танцевальные и театральные студии, кружки и курсы и другие подобные организации смогут начать свою работу. Для них есть свои требования и правила - обязательная социальная дистанция, запрет на массовые мероприятия и другие. Образовательные и спортивные учреждения также начинают свою работу с 1 сентября.

Школьникам и студентам вскоре предстоит грызть гранит науки в условиях пандемии, и к новому учебному году в школах для них создали новые условия. Так, линейки предстоят далеко не всем - только первоклассникам и учащимся выпускных классов, а также первокурсникам вузов и ссузов. В самих учреждениях должны стоять обеззараживатели воздуха, на входе будут измерять температуру. К слову, о входах - должны открыть все запасные. Для детей с признаками ОРВИ в школах оборудуют комнаты временного пребывания. В разных параллелях занятия будут начинаться в разное время, и общего звонка для школьников не будет. Те, кому «повезло» учиться в режиме шести дней в неделю, будут проводить субботу дома на дистанционном обучении. Для начальных классов же организуют полноценное бесплатное питание. Меню родители смогут посмотреть на сайтах школ, где оно должно появиться до 28 августа.

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