Коронавирус в Кировской области, последние новости на 20 августа 2020 года: свободное посещение и бассейн по расписанию в вузах

В аудиториях кировских вузов установили оборудование, чтобы преподаватели могли вести лекции онлайн. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает региональный Минздрав, за минувшие сутки в Кировской области выявили 60 новых случаев заражения COVID-19. Число выздоровевших на десяток с лишним больше больше: накануне из инфекционных госпиталей выписали 74 пациента.

Таким образом, по состоянию на утро 20 августа 2020 года в нашем регионе выявили 5877 зараженных коронавирусом с симптомами болезни. Выздоровели за время наблюдения инфекции в регионе 5047 человек. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Кировской области от коронавируса за весь период скончались 89 человек (+1 за минувшие сутки).

В инфекционных стационарах сейчас находится 772 зараженных новой инфекцией, у которых болезнь протекает со всеми симптомами. У 457 из них COVID-19 осложняется пневмонией. 20 пациентов госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии. Четверо из них подключены к аппаратам ИВЛ.

На домашнем карантине под присмотром врачей сейчас находятся 3112 человек. Это - жители и гости региона: контактировавшие с заболевшими либо гости из других областей. Зараженных среди них нет. За весь период с домашнего наблюдения сняли 52840 человек.

В Кировской области осталось всего четыре района, где не зарегистрированы «ковидные» больные с осложнением в виде пневмонии. Это Даровской, Нагорский, Свечинский и Фаленский муниципалитеты. Антилидером же остается, безусловно, областной центр. В нем таких пациентов сейчас аж 205. Следом за ним - Вятскополянский район (61 зараженный). Замыкает тройку неблагополучных районов Кирово-Чепецкий, где их в разы меньше - 19 пациентов.

Тем временем кировские вузы готовятся к новому учебному году. Так, в образовательных учреждениях собираются ввести бесконтактное измерение температуры для учеников и учителей, а также дезинфекцию рук. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в помещениях необходимо обеззараживать воздух. Соблюдение дистанции остается неизменным требованием, как и обработка всех аудиторий и кабинетов. Линейки для первых курсов рекомендовали провести исключительно на свежем воздухе и на расстоянии друг между другом. Бассейны в вузах разрешили, но только для одной группы студентов с учетом расписания. МФЮА пошел еще дальше и ввел свободный график посещения для студентов на сентябрь и октябрь 2020 года. В аудиториях установили оборудование, чтобы преподаватели могли вести лекции онлайн.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте