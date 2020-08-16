Коронавирус в Кировской области, последние новости на 16 августа 2020 года: 85 человек скончались от коронавируса

В Кировской области ежедневно выявляют около полусотни новых заболевших. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным Минздрава и оперштаба Кировской области, за минувшие сутки в регионе выявили 52 новых случая заражения COVID-19. Число выздоровевших больше едва ли не втрое. Накануне из инфекционных госпиталей выписали 122 пациента.

Таким образом, по состоянию на утро 16 августа 2020 года в Кировской области зарегистрировано 5646 зараженных коронавирусом, у которых есть все симптомы заболевания. Выздоровели в регионе 4867 человек. По данным федерального оперштаба, в Кировской области от коронавируса за весь период скончались 85 человек (+1 за минувшие сутки).

В инфекционных стационарах сейчас находятся 714 зараженных новой инфекцией, у которых болезнь протекает со всеми симптомами. У 439 из них COVID-19 осложняется пневмонией. 19 пациентов госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии, их состояние врачи оценивают как тяжелое. Пять из них подключены к аппаратам ИВЛ.

На домашнем карантине под присмотром врачей сейчас находятся 3039 человек. Это - жители и гости региона, контактные либо приехавшие из других областей. Зараженных среди них нет. За весь период с домашнего наблюдения сняли 52085 человек.

В Кировской области осенью вполне может начаться всплеск заболеваемости. По ожиданиям кировского Роспотребнадзора, пандемия коронавируса будет носить многоволновый характер. Что означает возможность прироста числа заболевших в Кировской области. Сейчас ведомство мониторит ситуацию и проводит исследования для оперативного прогноза.

В десяти районах Кировской области, по данным регионального Минздрава, у зараженных коронавирусом пациентов нет осложнений в виде пневмонии. Счастливчики - Верхнекамский, Даровской, Кикнурский, Лузский, Мурашинский, Нагорский, Опаринский, Санчурский, Свечинский и Фаленский муниципалитеты. В пятерке антилидеров по количеству «ковидных» больных с пневмониями - Киров (240 пациентов), Вятскополянский (36), Кирово-Чепецкий (20), Подосиновский (20), Афанасьевский (16) и Слободской (14) районы.

Тем временем руководители кировских кинотеатров и концертных залов подписали с Вятской торгово-промышленной палатой особую декларацию. Этот шаг означает добровольное согласие взять на себя обязательство по соблюдению всех требований Роспотребнадзора в отношении профилактики коронавируса. Напомним, такое соглашение в ВТПП подписали уже не в первый раз. Ранее это сделали руководители кировских торговых центров и заведений сферы общепита. Подобную практику, по словам президента ВТПП Андрея Усенко, оценили и в других регионах. И, вполне возможно, что она распространится по всей стране. Напоминаем, кинотеатры в Кировской области открылись с 10 августа.

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