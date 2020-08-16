«Важно вовремя протянуть руку и вовремя отступить»: как научить детей быть успешными

Необходимо с самого детства относиться к ребенку как к личности. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы поговорили с психологом с 26-летним стажем Верой Лысковой и выяснили, все ли дети могут быть успешными, и как им помочь на этом непростом пути.

1. ОБЕСПЕЧИТЬ ЧУВСТВО БЕЗОПАСНОСТИ

По словам специалиста, самое первое и самое важное условие - мир между родителями. Это связано с тем, что малыш с рождения и до пяти лет ощущает себя через эмоции и состояние мамы и папы. Если его родители с доверием относятся к миру, ощущают себя спокойными и успешными, тогда и ребенок чувствует себя защищенным.

Также необходимо, чтобы мама с папой с первых дней жизни малыша внимательно относились к нему как к личности. А именно наблюдали за ним, поддерживали и обеспечивали для него такие виды деятельности, которые соответствуют его восприятию мира.

- К сожалению, встречаются ситуации, когда родителям не удалось воплотить какие-то мечты, и они пытаются реализовать свой потенциал через детей, - пояснила Вера Лыскова. - Но нужно проживать с ребенком его жизнь, а не свою.

2. ПОМОЧЬ РАЗВИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

Способствует успеху в будущем и самостоятельность ребенка. Важно, чтобы при достижении школьного возраста, он мог сам себя обслуживать, выполнять домашнее задание, принимать решения. Поэтому как только малыш осваивает новое дело, родителям больше не нужно выполнять его за ребенка.

- Есть очень хорошая притча по этому поводу, - поделилась психолог. - Обычно ребенок ездил к бабушке на электричке с мамой и папой, но в этот раз захотел поехать один. Мама очень расстроилась, а папа сказал: «Поезжай». В итоге, родители проводили сына на вокзал, и отец перед самым отъездом вручил ему письмо и сказал: «Если тебе будет совсем трудно, прочитай». Мальчик едет в вагоне. Тут пришли подростки, начали шуметь. Ребенок напрягся. Затем пришла проводница, обругала его за то, что он медленно достает билет. Когда сосед по скамейке тоже начал что-то ему выговаривать, ребенок впал в панику и открыл письмо. Там было написано: «Сынок, я в соседнем вагоне». Нам как родителям нужно всегда быть в соседнем вагоне. Важно вовремя протянуть руку и вовремя отступить.

Параллельно с развитием самостоятельности к детям приходит и чувство ответственности. Они понимают, что сами отвечают за свои поступки и видят, к чему приводят их действия. Несамостоятельный человек будет жить по принципу: «получилось, значит, я - молодец, не получилось, значит кто-то другой виноват».

3. ВОДИТЬ В КРУЖКИ И СЕКЦИИ

Если ребенок в дошкольном детстве и в школе посещает какие-либо кружки, то он быстрее и естественнее учится распределять свое время. Кроме того, чем больше малыш пробует, тем больше опыта он получает, а следовательно, у него появляется выбор.

- Родителям необходимо помнить, что когда ребенок начнет посещать какую-либо секцию, ему понадобится время на адаптацию, - добавила Вера Ивановна. Это может занять три месяца, а может быть и полгода. Однако если в течение этого времени у ребенка не проснулся интерес к занятиям, родителям не стоит настаивать на посещение конкретного кружка.

Также, по словам специалиста, нередко мама с папой принимают на себя роль продвиженца и даже начинают зарабатывать на достижениях собственного ребенка. Или же просто привыкают к успеху малыша.

- В таком случае можно навсегда отбить желание у детей заниматься чем-либо, - уточнила специалист. - Они могут просто надорваться. Поэтому важно не перегибать палку и оставлять для ребенка полноценные выходные. Вообще, успех - понятие очень абстрактное, и для каждого он свой. Для одного это, к примеру, мастерить мебель, для другого - карьера в политике или в спорте. Поэтому все силы родителям нужно вложить в то, чтобы помочь ребенку найти свою дорогу. Важно, вырастить самодостаточного, уверенного, спокойного и с любовью относящегося к себе человека.

Вера Лыскова - психолог с 26-летним стажем работы. Фото: предоставлено героем публикации

4. НАУЧИТЬ ПРАВИЛЬНО ВОСПРИНИМАТЬ ПОБЕДУ И ПОРАЖЕНИЕ

Путь к достижению каких-либо результатов всегда связан и с радостью, и с разочарованиями. Необходимо, чтобы дети могли адекватно воспринимать и то, и другое. Чтобы научить ребенка, попадая в любую ситуацию, вести себя так, чтобы не разрушать себя и не быть опасным и неприятным для других, Вера Лыскова рекомендует родителям играть со своими детьми.

- Самое главное - это пример родителей, - пояснила психолог. - Даже если ребенок отказывается играть, мама и папа могут играть вдвоем или со старшим ребенком, и показывать, как они радуются победе или расстраиваются из-за поражения, при этом не унижая окружающих.

По словам специалиста, сначала в игре желательно поддаваться малышу, чтобы создавать для него ситуацию успеха. Затем постепенно можно начинать играть в полную силу и искренне радоваться выигрышу.

5. РАССКАЗАТЬ, КАК РАСПРЕДЕЛЯТЬ ФИНАНСЫ

Не менее важный аспект воспитания - финансовая грамотность. Если ребенок начинает самостоятельную жизнь без этих знаний, у него могут возникнуть серьезные проблемы. К примеру, студент, который уезжает учиться в другой город, может за день спустить все деньги, которые родители ему выделили на месяц.

Как отмечает Вера Ивановна, начинать можно с малого. К примеру, при походе с ребенком в магазин обсудить, за какую сумму вы можете приобрести продукты, которые вам необходимы. Затем можно предложить ему самостоятельно сделать покупку, при этом находясь рядом с ним. В следующий раз родители могут подождать ребенка у входа в магазин, пока он сам покупает продукты. Так, со временем дети смогут самостоятельно совершать покупки.

- Исходя из своих возможностей, родители могут давать детям деньги на карманные расходы, - добавила специалист. - Нужно пояснить ребенку, какой процент дохода вы ему выделяете, а также на что у вас уходят остальные деньги. Кроме того, важно донести до детей, что если они хотят приобрести что-то из того, что семья сейчас не может себе позволить, они могут самостоятельно накопить на это.

6. ВМЕСТЕ ЧИТАТЬ КНИГИ

Литература учит нас мыслить и сопереживать, и также является одним из залогов успешной жизни ребенка в будущем.

- Только хорошая литература помогает нам не мыслить клипово, - уточнила Вера Ивановна. - Опять же здесь важную роль играет личный пример и отношение родителей к книгам. Можно рассказывать друг другу о прочитанных произведениях, по очереди вместе читать вслух. Кроме того, сейчас есть очень много фильмов и мультфильмов, снятых по произведениям. Можно сначала читать книги, затем смотреть фильмы и делиться друг с другом впечатлениями, это очень интересно.

По словам специалиста, как и в любом другом деле в случае с книгами действует простое правило. Если родителям интересно то, чем они занимаются, то будет интересно и малышу. Если же мама с папой выполняют задание «для галочки», то и дети будут относиться к любым задачам точно также.