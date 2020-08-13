В Кировской области подорожали билеты на самолет на 7,9%

Авиабилеты эконом-класса стали дороже на 7,9%. Фото: pixabay.com

В Кировстате рассказали, как изменились цены на потребительском рынке региона в июле. Как оказалось, стоимость товаров и услуг за месяц выросла на 0,2%, с начала года на 3,4%.

ПОДЕШЕВЕЛИ ПОМИДОРЫ И КАЛЬМАРЫ

По информации специалистов, цены на продукты в июле снизились на 0,4%. Так, выгоднее теперь можно приобрести лук - на 21,9%, помидоры - на 16,4%, свеклу - на 15,3%, бананы - на 13,8%, огурцы - на 12,3%, виноград - на 11,9%, картофель - на 10,9%. Подешевели также крупы и бобовые. Например, на 1,6% стала ниже цена овсяной и перловой круп. Могут порадоваться и любители кальмаров, замороженная продукции подешевела на 5,8%. Кроме того, подешевели куриные яйца - на 5,2% и мясо индейки - на 2,8%.

В то же время стала выше стоимость моркови на 12,3% и некоторых фруктов, а именно апельсинов - на 10,6%, яблок - на 8,1%. Цена выросла также на творожные глазированные сырки и сахар - на 4,6%, варенье, джем и повидло - на 4,3%, кулинарные изделия из птицы - на 4,2%, маргарин - на 2,8%.

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА СТАЛА ДОРОЖЕ

Жителям Кировской области теперь дороже обойдется покупка джинсов для школьников - на 2,7%, мужские костюмы-двойки - на 2,2%, юбки для школьниц - на 2,1%, мужские кожаные куртки - на 2,1%, брюки из полушерстяных тканей для школьников - на 2%, детские футболки - на 1,6%.

Среди строительных материалов стали дорожи плиты ДСП - на 2,9% и доски обрезные - на 2%. Также специалисты отметили рост цен на свежесрезанные цветы - на 3,6%, крем для рук - на 2% и хозяйственное мыло - на 1,9%.

Дороже теперь обходятся населению и коммунальные услуги, в среднем на 4,9%. Тариф за отопление увеличился на 6,6%,вывоз мусора, водоотведение, горячее водоснабжение, газ сжиженный - на 4%, электричество - на 3,9%, холодное водоснабжение - на 3,3%.

Подросла в цене стоимость билетов за полет в салоне эконом-класса самолета - на 7,9%, проезд в междугородних автобусах - на 4,7%. Дороже стало изготовление фото на документы - на 2,2%, пакет услуг операторов сотовой связи - на 2,1%. При этом стала ниже плата за пользование потребительским кредитом на 4,1%.