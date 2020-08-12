Семья Бушмакиных: творческие родители - талантливые дети

Диана, Светлана Николаевна, Владимир Александрович и Ирина Бушмакины по-настоящему увлечены творчеством. Фото: предоставлено героем публикации

В Кировской области немало народных мастериц и умельцев, чьи творческие работы вызывают восхищение не только близких им людей, но и всех, кому посчастливилось увидеть настоящие шедевры. Не зря говорят, что они вкладывают в любимое дело частичку своей души.

К таким умельцам относятся и супруги Бушмакины. Светлана Николаевна и Владимир Александрович живут в деревне Сырде Верхошижемского района. Все, к чему они прикладывают свои мысли, мечты и руки становится настоящим произведением искусства.

Светлана Николаевна - цветовод-любитель с большим стажем. Ее, пожалуй, можно назвать даже мастером ландшафтного дизайна. Все посаженное на их участке, распланировано так, что вызывает восторг. Выращиванием цветов Светлана Бушмакина увлеклась еще в молодости. И это стало ее хобби на всю жизнь. И сейчас, когда магазины предлагают большое разнообразие посевного и посадочного материала, свое увлечение Светлана Александровна довела до совершенства.

Выращивание цветов - удивительно красивое хобби хозяйки дома. Фото: предоставлено героем публикации

У дома Бушмакиных на аккуратно стриженом газоне вдоль кованого забора стоят белоснежные вазоны, в которых разноцветными шапками «пенятся» петуньи. Слева, у гаражей, - они же, но размещенные на высоких декоративных подставках. И на оконных откосах дома в специальных ящиках тоже цветы. В палисад ведет ажурная калитка, которую обрамляют плети девичьего винограда. Она открывает вход в крытую перголу (навес для цветов), продолжающуюся до самых дверей. А под ней с обеих сторон - цветущие пущи. В палисаднике же рядом благоухают и роскошные, и самые незатейливые растения, расположенные на клумбах с большим умением. Какой же чувствительной к красоте натурой надо быть, чтобы сотворить такое!

Кстати, все это Светлана Николаевна создает в свободное от работы время. Несмотря на то, что ей уже можно находиться на заслуженном отдыхе, женщина продолжает трудиться продавцом в одном из местных магазинов, а еще - медиком в СПК «Звезда».

Не менее увлеченный человек и ее муж - Владимир Александрович. Ведь именно благодаря его мастерству, жена может воплощать свои идеи в жизнь. Мужчина увлекается холодной ковкой металла. И забор, и изящную перголу, и витиеватые подставки под цветы выковал и смастерил он сам.

Изящная мебель в доме жителей Сырды сделана руками главы семейства. Фото: предоставлено героем публикации

- Муж придет с работы, а трудится он механизатором в СПК «Звезда», поест и сразу в мастерскую, - рассказывает о нем Светлана Николаевна. - Творит там до поздней ночи. И так каждый день. Я, обычно, прошу его что-то определенное сделать, а он уже творчески это переработает и представит результат. У нас дома много вещей, которые он сам изготовил: этажерка, камин, канделябры… Дочерям мебель мастерит: кухонный стол с табуретками, тумбу под телевизор, кованую кровать да еще много чего.

Работы Владимира Александровича необыкновенны! Кажется, что их создал мастер, который учился ремеслу много лет, до того они эстетичны, продуманны. Так и хочется воскликнуть: браво, Владимир Александрович! А у Светланы Николаевны есть еще одно увлечение: кулинария. Больше всего ей нравится «колдовать» над десертами, тортами и мясными блюдами.

- Готовлю много, иногда холодильник заполняю под завязку. Но ничего не пропадает: дети приезжают, им отправляю. Муж больше всего любит пирожки, сын и дочери обожают итальянские бризоли, я - любую выпечку.

Естественно, в такой творческой семье и дети не могли вырасти заурядными. Старший Евгений коллекционирует старинные предметы. Диана великолепно рисует. А Ирина вяжет красивые модные вещи и великолепные салфетки. Так что в полном сборе семья Бушмакиных - настоящая «артель» мастеров.

Стены квартиры украшают яркие картины Дианы. Фото: предоставлено героем публикации

Ирина - мастерица в вязании различных изящных вещиц. Фото: предоставлено героем публикации

Патефон - один из раритетов коллекции Евгения. Фото: предоставлено героем публикации

Автор: Светлана ШУШКАНОВА

Благодарим редакцию газеты «Верховья Шижмы» за помощь в подготовке материала.