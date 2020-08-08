Коронавирус в Кировской области, последние новости на 8 августа 2020 года: через два дня откроют групповые занятия в фитнес-центрах

По данным Минздрава и оперштаба Кировской области, за минувшие сутки в регионе зафиксировали 60 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровел 71 человек. Фото: Виталий ТИМКИВ

Правительство Кировской области внесло очередные изменения в постановление об ограничительных мероприятиях на территории региона. Так, с 10 августа разрешат проводить групповые занятия в фитнес-центрах. Правда, посетители должны находиться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга и соблюдать меры профилактики распространения коронавируса. На таких же условиях смогут начать работу спорткомплексы и бассейны.

С этой же даты откроются кинотеатры. На тех же условиях: соблюдение всех мер безопасности в условиях распространения новой инфекции. Между зрителями в зале должно быть не менее полутора метров, после каждого сеанса – полная дезинфекция.

Открытие массажных и спа-салонов, соляриев откладывается до 20 августа. По-прежнему под запретом и проведение массовых мероприятий.Театры смогут пригласить зрителей непосредственно в залы с 15 сентября. Всех желающих посмотреть спектакль в режиме оффлайн должны разместить на метровой дистанции друг от друга. Ближе можно будет разместить только родственников.

Тем временем, по данным Минздрава и оперштаба Кировской области, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 60 новых случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших в последние дни превышает число заболевших. Накануне из инфекционных госпиталей выписали 71 пациента.

Таким образом, по состоянию на утро 8 августа 2020 года в Кировской области выявили 5228 зараженных коронавирусом с симптомами заболевания. Всего в регионе выздоровели 4363 человека. По данным федерального оперштаба, в Кировской области за весь период от коронавируса умерли 76 жителей региона.В инфекционных стационарах сейчас проходят лечение 793 зараженных. У 648 из них коронавирус осложняется сопутствующим заболеванием - пневмонией. 23 пациента в тяжелом состоянии госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. Шесть из них подключены к аппаратам ИВЛ.

На домашний карантин помещены 2916 человек - приезжие из других регионов и все, кто контактировал с заболевшими. Среди них не выявлено ни одного зараженного. За весь период с домашнего наблюдения сняли 49757 жителей и гостей региона.

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