Коронавирус в Кировской области, последние новости на 6 августа 2020 года: почти 50 тысяч жителей региона сняли с карантина

26 пациентов госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. Фото: Олег УКЛАДОВ

По последним данным Минздрава и оперштаба Кировской области, за минувшие сутки в регионе зафиксировали 49 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в Кирове, Афанасьевском и Кирово-Чепецком районах. Из инфекционных стационаров выписали 85 пациентов.

Таким образом, по состоянию на 6 августа 2020 года в Кировской области выявили 5110 зараженных коронавирусом с симптомами заболевания. Всего в регионе выздоровели 4214 человека. По данным федерального оперштаба, в Кировской области за весь период от коронавируса умерли 73 человека.

Только в четырех районах нет ни одного зараженного коронавирусом. Фото: vk.com/medkirovru

На домашнем карантине под наблюдением врачей находятся 2241 человек - приезжие из других регионов и контактировавшие с заболевшими. Среди них нет ни одного зараженного. За весь период с домашнего наблюдения сняли 49148 жителей и гостей региона.

В инфекционных госпиталях сейчас лечатся 842 зараженных. У 770 из них коронавирус протекает с пневмонией. 26 пациентов госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии. Восемь из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В Кирове планируют возобновить работу кинотеатров. Об этом стало известно на встрече правительства с представителями бизнес-компаний.

- Мы очень благодарны губернатору, что он согласился принять и выслушать нас, так как индустрия в целом находится в упадке. 10 августа - отличная дата для открытия: кинотеатры успеют подготовиться к работе. Кроме того, к этом времени выйдут в прокат качественные российские и зарубежные фильмы, - рассказал директор по развитию кинотеатра «Колизей» Дмитрий Потемкин.

Кинотеатры будут соблюдать все санитарно-эпидемиологические правила: дистанция между зрителями, дезинфекция помещений, масочный режим.В нем директора шести учреждений кинобизнеса жалуются на простой, иски от коммунальщиков и арендаторов, долги перед прокатчиками. Кроме того, незнание точной даты открытия оттягивает ее на еще более неопределенный срок - как минимум от 5 до 7 дней. Неудивительно, что предприниматели потеряли терпение. Кинотеатры в Кировской области закрылись еще в марте, одними из первых. И вот уже пятый месяц им не могут позволить начать работать. Аналогичным образом чувствуют себя владельцы соляриев, спа-салонов, детских РЦ и ночных клубов. Из-за запрета на массовые мероприятия они также не могут пока позволить себе открыться для посетителей.

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