2020-08-04T21:49:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кировской области, последние новости на 5 августа 2020 года: 910 пациентов в инфекционных госпиталях

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Кирове на 5 августа
Виктор Карпов
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На домашнем карантине под наблюдением врачей находятся 2983 человека - приезжие из других регионов и контактировавшие с заболевшими.На домашнем карантине под наблюдением врачей находятся 2983 человека - приезжие из других регионов и контактировавшие с заболевшими.Фото: Артем КИЛЬКИН
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По последним данным Минздрава и оперштаба Кировской области, за минувшие сутки в регионе зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровевших почти втрое больше: накануне из инфекционных стационаров выписали 93 пациента.

Таким образом, по состоянию на 5 августа 2020 года в Кировской области выявили 5061 зараженного коронавирусом с симптомами заболевания. Всего в регионе выздоровели 4129 человек. По данным федерального оперштаба, в Кировской области за весь период от коронавируса умерли 73 человека.

На домашнем карантине под наблюдением врачей находятся 2983 человека - приезжие из других регионов и контактировавшие с заболевшими. Среди них нет ни одного зараженного. За весь период с домашнего наблюдения сняли 49000 жителей и гостей региона.

В инфекционных госпиталях сейчас лечатся 910 зараженных. У 827 из них коронавирус протекает с пневмонией. 25 пациентов госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии. Девять из них подключены к аппарату ИВЛ.

Руководители кировских кинотеатров написали коллективное открытое письмо губернатору региона. В Кирове планируют возобновить работу кинотеатров. Об этом стало известно сегодня на встрече правительства с представителями бизнес-компаний.

- Мы очень благодарны губернатору, что он согласился принять и выслушать нас, так как индустрия в целом находится в упадке. 10 августа - отличная дата для открытия: кинотеатры успеют подготовиться к работе. Кроме того, к этом времени выйдут в прокат качественные российские и зарубежные фильмы, - рассказал директор по развитию кинотеатра «Колизей» Дмитрий Потемкин.

Кинотеатры будут соблюдать все санитарно-эпидемиологические правила: дистанция между зрителями, дезинфекция помещений, масочный режим.В нем директора шести учреждений кинобизнеса жалуются на простой, иски от коммунальщиков и арендаторов, долги перед прокатчиками. Кроме того, незнание точной даты открытия оттягивает ее на еще более неопределенный срок - как минимум от 5 до 7 дней. Неудивительно, что предприниматели потеряли терпение. Кинотеатры в Кировской области закрылись еще в марте, одними из первых. И вот уже пятый месяц им не могут позволить начать работать. Аналогичным образом чувствуют себя владельцы соляриев, спа-салонов, детских РЦ и ночных клубов. Из-за запрета на массовые мероприятия они также не могут пока позволить себе открыться для посетителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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