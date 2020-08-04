Транспортный коллапс и полный бардак: как перекрытая улица Щорса в Кирове сплотила весь город

В Кирове продолжается реконструкция теплосетей, принадлежащих КТК. На сей раз под ограничение попал участок улицы Щорса - между Производственной и Ульяновской. Говорят, что еще вчера на тех местах стояли предупредительные знаки, однако увидели их не все. Как итог, работы начались уже сегодняшним утром. И кировчане знатно удивились, обнаружив, что улица перекрыта, а им предложено ехать в объезд - по Солнечной. Забитой доверху горожанами, опаздывающими на работу, отдых, дачу и куда-нибудь еще.

ПОЛНЫЙ БАРДАК

Соцсети взорвались от количества яростных нападок на КТК. Один только паблик «Злой Кировчанин» за пару часов переполнился полными возмущения постами и едкими комментариями относительно уровня интеллекта сотрудников компании. Причем практически все высказывания - настолько оскорбительного толка, да еще и написанные на отборнейшем русском, что мы можем привести здесь лишь малую толику их:

- Полностью перекрыто движение! Светофоры не перенастроены на Щорса-Ульяновская и Производственная-Солнечная, пробки будут дикие... за ГАЗ объезд сделали, но сегодня утром решили перекрыть бетонными блоками,в итоге пробка там [великолепная] была уже в 06.30... Что за бардак... Как итог - опоздал на работу…

- Опоздала на 40 минут на работу. Юровскую бы сначала доделали. Устроили юго-западу паралич.

- КТК - [нехорошие люди], хоть бы сначала Солнечную закопали, чтобы объезд какой-никакой был, а то там тоже по одной полосе в каждую сторону!!!

- Поехал в объезд через Пасегово. Дорогу смыло вместе со снегом походу. Как после бомбежки. Полный...

Не один десяток минут кировчане простояли в пробке. Фото: vk.com/zlo43

ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕМ НАПЛЕВАТЬ

Помимо того, КТК умудрилась рассорить автомобилистов с обывателями, спешащими на работу на общественном транспорте. Знак «Движение запрещено, кроме автобусов» проигнорировали вообще все. В итоге…

- [Черт], водители, вы идиоты? Щорса перекопана, висит знак "Движение запрещено, КРОМЕ АВТОБУСОВ"!!! КУДА вы лезете? Из-за вас, гадов, люди опоздали на работу!!!

- Сам с утра пешком шел от Сельмаша до Дружбы. Двойка пыталась объехать, но села на рессору.

- Даже автобусы объезжают! Это [кошмар], все по Солнечной ломанулись, такая пробка! И, конечно, опоздание на работу гарантировано. Ну почему, почему у нас все через [пятую точку]?!

ДОБИРАТЬСЯ ПО ВОЗДУХУ

А потом объезд еще и перекрыли. Согласно словам автора одного из возмущенных постов, охрана завода Сельмаш, близ которого и перекрыли улицу Щорса, в ответ перекрыла уже объезд. Видимо, чтоб добить окончательно кировчан.

- Спасибо дорожникам или ещё каким-то службам, перекопавшим целиком улицу Щорса в районе Сельмаша и охране этого завода, перекрывшей объезд. Сегодня абсолютно все работники нашей компании опоздали на работу. И половина района Юго-Запад в транспортном коллапсе. Такие ремонты должны проводиться ночью, - заявил анонимный докладчик.

- Если на Сельмаше не перекрыть, то работники не смогут даже с парковки выехать, - объяснил ему кто-то.

- Автобусы в дороничи просто не едут, разворачиваются на мирном и едут обратно в город! Приходится ехать на такси.

- Люди, скажите, как долго будут идти эти работы? Вставать ли завтра в 4 утра чтобы на работу успеть?

Объезд оперативно перекрыла охрана Сельмаша. Фото: vk.com/zlo43

ТОЛКАЛИ АВТОБУС ВСЕЙ ПРОБКОЙ

Самые отважные ломанулись едва ли не по газону и бордюрам. Именно так поступил водитель одной опаздывающей «двойки». Карма была мгновенной.

- Сегодня в 6:30 ехала на 2 автобусе, т.к ул.Щорса перекрыта поехали в объезд. Сначала там застряла машина, которую благополучно вытолкали пассажиры автобуса, но проехать нам так и не удалось, потому что автобус застрял там же. Дальше соответственно никто не поехал и всем пришлось выйти! - рассказала разъяренная жительница Кирова, пожелавшая остаться анонимной.

- В объезд - это через Солнечную и Ипподром, а не по газонам и бордюрам, - заявил кто-то из комментаторов. - Маршрут движения автобуса должен быть согласован с учетом дорожных работ. Подозреваю, что водитель просто наплевал на это и решил срезать путь по бордюрам.

- По бордюрам - это и есть тот самый объезд, согласно временным знакам дорожного движения, - возразили ему.

- Водители автобусов звонят в АТП, не знают, куда ехать, - рассказал один из очевидцев происходящего. - Кто-то по бордюрам, кто-то разворачивается и уезжает. Утром, стоял поперек КамАЗ, не пускали никого, и автобусы тоже, при мне полицию и скорую с мигалками развернули.

- Только у нас маршрутный автобус с пассажирами может ехать огородами в объезд через гаражи, попутно выходя всей толпой, помогая доставать из ям других водителей, - горько съязвил один из кировчан.

Автобус попытался срезать путь, но в итоге застрял. Фото: vk.com/zlo43

ПОВОРОТ НЕ ТУДА: ТУПИК

По состоянию на 13 часов «объезд», по докладу очередного анонимного наблюдателя, перекрыли плитами. «С обеих сторон тупик», - заявил автор поста.

- [Надоело] КТК!!! Перерыли Щорса, повесили знак «объезд» вокруг «БЦР», а объезда нет!!! [Плохие люди], когда же они научатся всё нормально делать! - взорвался кто-то из горожан один за всех.

- Не рискуйте ехать по Солнечной, там пробка "от позавчера и до послезавтра", с утра наблюдаю в окно, - посоветовала одна из кировчанок.

Сейчас объезд превратился в тупик. Фото: vk.com/zlo43

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сами КТК проснулись только к 14.00 4 августа, спешно прислав сильно запоздавшее предупреждение.

- В связи с проведением работ по реконструкции участка тепломагистрали от ТЭЦ-5 в сторону юго-западного района города Кирова с 4 по 21 августа ограничен проезд всех транспортных средств по ул. Щорса между ул. Производственной и Ульяновской, - сообщает пресс-служба компании. - Согласно согласованной с ГИБДД схеме, объезд участка работ предусмотрен по ул. Производственной – Солнечной - Р. Юровской - Ульяновской.