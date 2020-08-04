Коронавирус в Кировской области, последние новости на 4 августа 2020 года: 61 новый случай заражения

По последним данным Минздрава и оперштаба Кировской области, за минувшие сутки в регионе зафиксировали 61 новый случай заражения коронавирусом. Выздоровевших вдвое меньше: накануне из инфекционных стационаров выписали 31 пациента.

Таким образом, по состоянию на 4 августа 2020 года в Кировской области выявили 5028 зараженных коронавирусом с симптомами заболевания. Всего в регионе выздоровели 4037 человек. По данным федерального оперштаба, в Кировской области за весь период от коронавируса умерли 73 человека.

На домашнем карантине под наблюдением врачей находятся 3091 человек - приезжие из других регионов и контактировавшие с заболевшими. Среди них нет ни одного зараженного. За весь период с домашнего наблюдения сняли 48842 жителя и гостя региона.

В инфекционных госпиталях сейчас находятся 887 больных с пневмонией. 23 пациента госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии. Семеро из них подключены к аппарату ИВЛ.

Массовые мероприятия в области по-прежнему под запретом, что исключает возможность провести ежегодные традиционные мероприятия. Отменился в том числе и традиционный ежегодный фестиваль «Рок над Вяткой». В текущем году его переносили дважды, и теперь сбор объявлен уже в 2021 году. Организаторы заверили, что все купленные билеты будут действительны в следующем году. Однако их можно сдать, если нет желания ждать до следующего года.

Руководители кировских кинотеатров написали коллективное открытое письмо губернатору региона. В нем директора шести учреждений кинобизнеса жалуются на простой, иски от коммунальщиков и арендаторов, долги перед прокатчиками. Кроме того, незнание точной даты открытия оттягивает ее на еще более неопределенный срок - как минимум от 5 до 7 дней. Неудивительно, что предприниматели потеряли терпение. Кинотеатры в Кировской области закрылись еще в марте, одними из первых. И вот уже пятый месяц им не могут позволить начать работать. Аналогичным образом чувствуют себя владельцы соляриев, спа-салонов, детских РЦ и ночных клубов. Из-за запрета на массовые мероприятия они также не могут пока позволить себе открыться для посетителей.

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