Коронавирус в Кировской области, последние новости на 15 декабря 2020 года: в стационарах лечатся более четырех тысяч пациентов

В тяжелом состоянии находятся более 120 пациентов инфекционных госпиталей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперштаб Кировской области представил актуальные данные по ситуации с коронавирусом в регионе на 15 декабря:

- за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 236 новых случаев заражения COVID-19;

- 434 жителя области выздоровели;

- на амбулаторном лечении находятся 12319 человек.

В инфекционные стационары госпитализирован 4281 житель области; у 3825 из них диагноз «коронавирус» подтвердился, у 3449 человек болезнь протекает с пневмонией. Еще у 456 пациентов выявлена пневмония, но результаты теста по COVID-19 у них пока не готовы.

В отделении реанимации находятся 125 человек c диагнозом «коронавирус», 29 из них - на ИВЛ.

За сутки лаборатории Кировской области сделали 3078 тест на новую коронавирусную инфекцию, а медицинские учреждения провели 604 исследования легких на КТ.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе увеличилось до 211 (+1). Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 1,01% (средний по России - 1,77%). За минувшую неделю, по данным федерального оперштаба, от COVID-19 скончались восемь кировчан. Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 15 декабря не предоставил.

С 12 декабря в нашем регионе началась вакцинация от коронавируса. За этот день прививку сделали работникам медицинской, социальной и педагогической сферы. Напомним, запись на вакцинацию до сих пор идет. Записаться на прививку от COVID-19 можно, позвонив на номер 122 (добавочный 4). На данный момент сделали это уже более тысячи жителей нашей области. А правительство региона напоминает, что по номеру 122 также можно узнать о мерах профилактики COVID-19 и связанных с этим ограничениях. А жители Кирова могут даже вызвать врача на дом.

Можно также позвонить на «горячую линию» по новой коронавирусной инфекции. По телефону 8-800-100-43-03 кировчанам ответят на вопросы по профилактике коронавируса, тестированию и проведению обследований, а также другую справочную информацию.

А о состоянии пациентов, проходящих лечение в инфекционных госпиталях, родственники могут узнать круглосуточно по единому справочному номеру 41-89-22. Единый call-центр организован на базе ведущего инфекционного госпиталя.

Тем временем, премьер министр РФ Михаил Мишустин поручил увеличить парк автомобилей скорой помощи в регионах. На эти цели будет направлено почти 600 миллионов рублей из федерального бюджета. Согласно распоряжению, Кировская область дополнительно закупит 42 машины отечественного производства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте