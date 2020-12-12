Коронавирус в Кировской области, последние новости на 12 декабря 2020 года: прививки жителям региона начнут делать с сегодняшнего дня

В нашу область поступили 200 доз вакцины. Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперштаб Кировской области представил актуальные данные по ситуации с коронавирусом в регионе на 12 декабря:

- за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 242 новых случая заражения COVID-19;

- 617 жителей области выздоровели.

На амбулаторном лечении находятся 13822 человека. В инфекционные стационары госпитализированы 4065 пациентов; у 3592 из них диагноз «коронавирус» подтвердился, у 3370 человек болезнь протекает с пневмонией. Еще у 473 пациента выявлена пневмония, но результаты теста по COVID-19 у них пока не готовы.

В отделении реанимации находятся 117 человек c диагнозом «коронавирус», 18 из них - на ИВЛ.

За сутки лаборатории Кировской области сделали 6321 тест на новую коронавирусную инфекцию, а медицинские учреждения провели 701 исследование легких на КТ.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе увеличилось до 208 (+1). Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 1,01% (средний по России - 1,77%). Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 12 декабря не предоставил.

В Кировской области записаться на прививку от COVID-19 можно, позвонив на номер 122 (добавочный 4). В первую очередь на вакцинацию записывают кировчан, находящихся в группе риска - медицинских и социальных работников, педагогов и представителей других профессий, которым приходится контактировать с большим количеством людей. В региональном Минздраве рассказали, что за три дня на прививку уже записали 1005 человек, которые подошли по всем критериям.

А первые прививки начнут делать уже в ближайшие выходные. В нашу область поступили 200 доз вакцины. В пятницу, 11 декабря, их должны были распределить по точкам, где будут прививать кировчан. Напомним, в областном центре три пункта вакцинации - в поликлиниках ККДЦ на улицах Карла Маркса, Московской и Циолковского. В районах области подготовлено девять таких точек.

Тем временем, премьер министр РФ Михаил Мишустин поручил увеличить парк автомобилей скорой помощи в регионах. На эти цели будет направлено почти 600 миллионов рублей из федерального бюджета. Согласно распоряжению, Кировская область дополнительно закупит 42 машины отечественного производства.