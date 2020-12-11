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Как кировчанам выбрать кондитерские изделия к Новому году

Основные правила напомнили в региональном Роспотребнадзоре
Алина Сашина
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При покупке важно обратить внимание на состав, дату изготовления и срок реализации кондитерского изделия.

При покупке важно обратить внимание на состав, дату изготовления и срок реализации кондитерского изделия.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

До Нового года остается всего три недели. И многие кировчане уже продумывают, что купить к праздничному столу и некоторые продукты уже начинают приобретать. В региональном Роспотребнадзоре решили напомнить кировчанам правила выбора некоторых продуктов.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Сотрудники Роспотребнадзора по Кировской напоминают жителям региона:

• Перед покупкой торта прочитать его состав. Если в нем есть меланж, растительные сливки, загустители и эмульгаторы, значит, производитель решил сэкономить, увеличить срок хранения, «улучшить» вкус кондитерских изделий, создать наиболее привлекательный внешний вид, и заменил натуральные компоненты на искусственные, которые могут отрицательно влиять на человеческий организм.

Важно помнить, что срок хранения тортов зависит от состава крема.

Важно помнить, что срок хранения тортов зависит от состава крема.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

• Торты и пирожные, при температуре от +2 до +6° нельзя хранить дольше:

- 72 часов, если они не отделаны кремом,

- 36 часов - с белково-взбивным или сливочным кремом или с фруктовой отделкой, а также пирожные «Картошка»,

- 6 часов - с заварным или кремом из взбитых сливок.

• Покупать кондитерские изделия только в стационарных предприятиях торговли, где есть все условия для хранения такой продукции.

• Выбирать продукцию местных фабрик: импортные производители используют консерванты, учитывая достаточно длительный срок ее транспортировки.

• Не покупать мучные изделия, если в упаковке слишком много ломаных пряников и печений: мучные изделия не должны быть слишком хрупкими.

• Внимательно читать информацию на этикетке, особенно мелким шрифтом. На упаковке обязательно должны быть указаны дата изготовления и срок реализации кондитерского изделия.

И еще тем, кто хочет покупать только качественные продукты питания: приобретая любые кондитерские изделия, обратите внимание не только на сроки их хранения, но и на требования к температурному режиму, уровню влажности и оцените: соблюдаются ли они в магазине, где Вы эту продукцию приобретаете.

ВАЖНО!

Как сообщили в ведомстве, за 11 месяцев 2020 года в Центре гигиены и эпидемиологии в Кировской области исследовали более 800 проб кондитерских изделий. Выяснилось, что 11% исследованных изделий не соответствовало нормам по физико-химическим показателям качества и 6,8% - по микробиологическим показателям безопасности. По результатам проверок собственники утилизировали 59 кг некачественных кондитерских изделий из 74 партий. На производителей и продавцов кондитерских изделий, не соблюдающих обязательные требования при их обороте, возбудили дела об административном правонарушении в соответствии КоАП РФ.

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