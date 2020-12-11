Как кировчанам выбрать кондитерские изделия к Новому году

При покупке важно обратить внимание на состав, дату изготовления и срок реализации кондитерского изделия. Фото: Михаил ФРОЛОВ

До Нового года остается всего три недели. И многие кировчане уже продумывают, что купить к праздничному столу и некоторые продукты уже начинают приобретать. В региональном Роспотребнадзоре решили напомнить кировчанам правила выбора некоторых продуктов.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Сотрудники Роспотребнадзора по Кировской напоминают жителям региона:

• Перед покупкой торта прочитать его состав. Если в нем есть меланж, растительные сливки, загустители и эмульгаторы, значит, производитель решил сэкономить, увеличить срок хранения, «улучшить» вкус кондитерских изделий, создать наиболее привлекательный внешний вид, и заменил натуральные компоненты на искусственные, которые могут отрицательно влиять на человеческий организм.

Важно помнить, что срок хранения тортов зависит от состава крема. Фото: Алексей БУЛАТОВ

• Торты и пирожные, при температуре от +2 до +6° нельзя хранить дольше:

- 72 часов, если они не отделаны кремом,

- 36 часов - с белково-взбивным или сливочным кремом или с фруктовой отделкой, а также пирожные «Картошка»,

- 6 часов - с заварным или кремом из взбитых сливок.

• Покупать кондитерские изделия только в стационарных предприятиях торговли, где есть все условия для хранения такой продукции.

• Выбирать продукцию местных фабрик: импортные производители используют консерванты, учитывая достаточно длительный срок ее транспортировки.

• Не покупать мучные изделия, если в упаковке слишком много ломаных пряников и печений: мучные изделия не должны быть слишком хрупкими.

• Внимательно читать информацию на этикетке, особенно мелким шрифтом. На упаковке обязательно должны быть указаны дата изготовления и срок реализации кондитерского изделия.

И еще тем, кто хочет покупать только качественные продукты питания: приобретая любые кондитерские изделия, обратите внимание не только на сроки их хранения, но и на требования к температурному режиму, уровню влажности и оцените: соблюдаются ли они в магазине, где Вы эту продукцию приобретаете.

ВАЖНО!

Как сообщили в ведомстве, за 11 месяцев 2020 года в Центре гигиены и эпидемиологии в Кировской области исследовали более 800 проб кондитерских изделий. Выяснилось, что 11% исследованных изделий не соответствовало нормам по физико-химическим показателям качества и 6,8% - по микробиологическим показателям безопасности. По результатам проверок собственники утилизировали 59 кг некачественных кондитерских изделий из 74 партий. На производителей и продавцов кондитерских изделий, не соблюдающих обязательные требования при их обороте, возбудили дела об административном правонарушении в соответствии КоАП РФ.