Коронавирус в Кировской области, последние новости на 11 декабря 2020 года: за время пандемии скончалось 207 жителей региона

Начиная с 16 ноября, соцработники и волонтеры доставили лекарства 438 жителям региона. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперштаб Кировской области представил актуальные данные по ситуации с коронавирусом в регионе на 11 декабря:

- за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 246 новых случаев заражения COVID-19;

- 633 жителей области выздоровели.

На амбулаторном лечении находятся 15405 человек. В инфекционные стационары госпитализированы 4092 пациента; у 3651 из них диагноз «коронавирус» подтвердился, у 3432 человек болезнь протекает с пневмонией. Еще у 441 пациента выявлена пневмония, но результаты теста по COVID-19 у них пока не готовы.

В отделении реанимации находятся 116 человек c диагнозом «коронавирус», 22 из них - на ИВЛ.

За сутки лаборатории Кировской области сделали 5546 тестов на новую коронавирусную инфекцию, а медицинские учреждения провели 702 исследования легких на КТ.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе увеличилось до 207 (+1). Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 1,02% (средний по России - 1,76%). Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 11 декабря не предоставил.

С 7 декабря в Кировской области, позвонив на номер 122 (добавочный 4), можно записаться на прививку от COVID-19. В первую очередь на вакцинацию записывают кировчан, находящихся в группе риска - медицинских и социальных работников, педагогов и представителей других профессий, которым приходится контактировать с большим количеством людей. В региональном Минздраве рассказали, что за три дня на прививку записали 845 человек, которые подошли по всем критериям.

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