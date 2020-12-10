Коронавирус в Кировской области, последние новости на 10 декабря 2020 года: за сутки в регионе сделано 5798 тестов на COVID-19

За сутки в регионе провели 828 исследований легких на КТ. Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперштаб Кировской области представил актуальные данные по ситуации с коронавирусом в регионе на 10 декабря:

- за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 247 новых случаев заражения COVID-19;

- 655 жителей области выздоровели.

На амбулаторном лечении находятся 13856 человек. В инфекционных стационарах сейчас находятся 4118 пациентов; у 3632 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3389 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 486 жителей области госпитализированы с пневмонией, но результаты теста по COVID-19 у них пока не готовы.

В отделении реанимации находятся 118 человек c диагнозом «коронавирус», 20 из них - ни ИВЛ.

За сутки в регионе сделано 5798 тестов на новую коронавирусную инфекцию и 828 исследований легких на КТ.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе увеличилось до 206 (+2). Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 1,02% (средний по России - 1,76%). Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 10 декабря не предоставил.

С 7 декабря в Кировской области, позвонив на номер 122 (добавочный 4), можно записаться на прививку от COVID-19. В первую очередь на вакцинацию записывают кировчан, находящихся в группе риска - медицинских и социальных работников, педагогов и представителей других пофессий, которым приходится контактировать с большим количеством людей. В региональном Минздраве рассказали, что за два дня на прививку записали 636 человек, которые подошли по всем критериям.