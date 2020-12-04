В Кировской области обсудили вопросы социального обеспечения осужденных

Фото: пресс-служба УФСИН России по Кировской области

В УФСИН России по Кировской области состоялся «круглый стол» по теме получения осужденными социальных выплат. В мероприятии приняли участие заместитель начальника УФСИН Михаил Папст, начальник управления социальных выплат министерства социального развития Кировской области Екатерина Кнутова, представитель Пенсионного фонда по Кировской области Галина Васенина и консультант управления государственной службы занятости населения Дарья Крысова. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Кировской области.

Участники встречи детально обсудили вопрос о возможности межведомственного обмена информацией о имеющих право на различные социальные выплаты подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в следственных изоляторах, исправительных колониях, а также состоящих на учете уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Кировской области.

- Социальная адаптация осужденных - проблема, для разрешения которой нужна консолидация усилий всех ведомсив, заинтересованных в социальной защите лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, и обеспечении их прав, - подчеркнул во время «круглого стола» Михаил Папст.

Представители министерств также отметили положительные моменты межведомственного взаимодействия. Участники встречи пришли к выводу, что необходимо уделить особое внимание развитию трудовой деятельности в местах лишения свободы, а также последующей ресоциализации граждан. Социальная адаптация предполагает, как позитивные изменения личности, так и коррекцию системы его общественных связей. Осужденных необходимо обеспечить достаточно высокооплачиваемой работой, которая позволит обеспечить достойное содержание во время отбывания наказания и даст возможность накопить средства на обустройство освобождения и погашения исков. Важной задачей является и восстановление документов осужденных, таких как СНИЛС, военные билеты, справки о трудовом стаже, водительские права. Участники мероприятия также отметили, что о выходе из исправительных учреждений сирот или осужденных с тяжкими заболеваниями необходимо сразу сообщать в социальные и медицинские учреждения, чтобы своевременно обеспечить им соблюдение всех прав.