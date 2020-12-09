Коронавирус в Кировской области, последние новости на 9 декабря 2020 года: 14725 пациентов лечатся амбулаторно

Специалисты Роспотребнадзора в текущем году составили уже 548 протоколов об административной ответственности за несоблюдение правил профилактики в организациях области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперштаб Кировской области представил актуальные данные по ситуации с коронавирусом в регионе на 9 декабря:

- за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 246 случаев заражения COVID-19;

- 608 жителей области выздоровели.

Амбулаторно лечатся 14725 пациентов. В инфекционных госпиталях сейчас находятся 4235 пациентов; у 3766 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3431 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 469 жителей области диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации проходят лечение 122 человека c диагнозом «коронавирус», 21 из них - ни ИВЛ.

За сутки в регионе сделано 3918 тестов на новую коронавирусную инфекцию и 665 исследования легких на КТ.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 204 (+1). Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 1,02% (средний по России - 1,76%). Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 9 декабря не предоставил.

С 7 декабря в Кировской области, позвонив на номер 122 (добавочный 4), можно записаться на прививку от COVID-19. В первую очередь вакциной «Спутник V» привьют кировчан, находящихся в группе риска - медицинских и социальных работников, педагогов и других жителей области, которым приходится по своим профессиональным обязанностям контактировать с большим количеством людей. По словам регионального министра здравоохранения Андрея Черняева, вакцину будут доставлять в фармацевтическую организацию «Аптечный склад» и далее распределять по 12 точкам для вакцинации: три в городе Кирове, девять - в районах области.

В региональном Минздраве рассказали, что в первый день работы информационно-справочной службы на номер 122 позвонили около 500 жителей области, 256 человек записаны на вакцинацию, так как подошли по всем критериям.

А специалисты Роспотребнадзора продолжают проверять, как на различных предприятиях и в организациях Кировской области соблюдаются меры профилактики. В текущем году они уже составили 548 протоколов об административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ - нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. На основании этих документов суды вынесли 80 решений о назначении штрафов и 26 - о приостановлении деятельности.

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