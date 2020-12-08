Коронавирус в Кировской области, последние новости на 8 декабря 2020 года: прививки от COVID-19 будут делать в 12 медучреждениях области

Записаться на прививку от COVID-19 можно, позвонив по телефону 122. Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперштаб Кировской области представил актуальные данные по ситуации с коронавирусом в регионе на 8 декабря:

- за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 258 случаев заражения COVID-19;

- 785 жителей области выздоровели, в том числе 97 пациентов выписаны из инфекционных стационаров. За весь период наблюдения 15707 человек побороли болезнь.

На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находятся 4254 пациента; у 3751 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3462 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 503 жителей области диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации проходят лечение:

- 122 человека c диагнозом «коронавирус» и 43 пациента с пневмониями;

- к аппаратам ИВЛ подключено 15 заболевших новой инфекцией и 8 больных с пневмонией.

Амбулаторно лечатся 13978 пациентов. На домашнем карантине находятся 24592 человека, из них свыше 6500 - дети. Заболевших среди них нет. За весь период наблюдения с карантина сняли более 137000 человек.

За сутки в регионе сделано 3166 тестов на новую коронавирусную инфекцию и 603 исследования легких на КТ.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 203 (+1). За прошедшую неделю в инфекционных госпиталях скончалось восемь человек. Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 1,04% (средний по России - 1,76%). Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 8 декабря не предоставил.

С начала декабря в нашем регионе создан единый короткий номер справочной службы по COVID-19 - 122. Звонок по нему можно сделать бесплатно как с мобильного, так и стационарного телефона.

По этому же номеру с 7 декабря можно записаться на прививку от COVID-19. В первую очередь вакциной «Спутник V» привьют кировчан, находящихся в группе риска - медицинских и социальных работников, педагогов и других жителей области, которым приходится по своим профессиональным обязанностям контактировать с большим количеством людей. По словам регионального министра здравоохранения Андрея Черняева, вакцину будут доставлять в фармацевтическую организацию «Аптечный склад» и далее распределять по 12 точкам для вакцинации: три в городе Кирове, девять - в районах области.

А специалисты Роспотребнадзора продолжают проверять, как на различных предприятиях и в организациях Кировской области соблюдаются меры профилактики. В текущем году они уже составили 548 протоколов об административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ - нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. На основании этих документов суды вынесли 80 решений о назначении штрафов и 26 - о приостановлении деятельности.

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