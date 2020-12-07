Коронавирус в Кировской области, последние новости на 7 декабря 2020 года: за прошедшую неделю в инфекционных стационарах умерли восемь пациентов

На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находятся 4157 пациентов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперштаб Кировской области представил актуальные данные по ситуации с коронавирусом в регионе на 7 декабря:

- за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 257 случаев заражения COVID-19;

- 817 жителей области выздоровели, в том числе 153 пациента выписаны из инфекционных стационаров. За весь период наблюдения 15610 человек побороли болезнь.

На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находятся 4157 пациентов; у 3661 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3414 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 496 жителей области диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации проходят лечение:

- 120 человек c диагнозом «коронавирус» и 38 пациентов с пневмониями;

- к аппаратам ИВЛ подключено 20 заболевших новой инфекцией и 5 больных с пневмонией.

Амбулаторно лечатся 13535 пациентов. На домашнем карантине находятся 24578 человек, из них свыше 6500 - дети. Заболевших среди них нет. За весь период наблюдения с карантина сняли более 136000 человек.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 202. За прошедшую неделю в инфекционных госпиталях скончалось восемь человек. Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 1,04% (средний по России - 1,76%). Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 7 декабря не предоставил.

За прошедшую неделю в инфекционных стационарах скончалось восемь пациентов. Всего, по статистике сайта стопкоронавирус.рф, в регионе умерли от 202 человека. Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 1.04% (средний по России - 1.76%).

С начала декабря в нашем регионе создан единый короткий номер справочной службы по COVID-19 - 122. Звонок по нему можно сделать бесплатно как с мобильного, так и стационарного телефона.

По этому же номеру с 7 декабря можно записаться на прививку от COVID-19. В первую очередь вакциной «Спутник V» привьют кировчан, находящихся в группе риска - медицинских и социальных работников, педагогов и других жителей области, которым приходится по своим профессиональным обязанностям контактировать с большим количеством людей. По словам регионального министра здравоохранения Андрея Черняева, вакцину будут доставлять в фармацевтическую организацию «Аптечный склад» и далее распределять по 12 точкам для вакцинации: три в городе Кирове, девять - в районах области.