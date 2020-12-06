Коронавирус в Кировской области, последние новости на 6 декабря 2020 года: 160 человек находятся в реанимации

К аппаратам ИВЛ подключено более 30 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперштаб Кировской области представил актуальные данные по ситуации с коронавирусом в регионе на 6 декабря:

- за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 256 случаев заражения COVID-19;

- 644 жителя области выздоровели, в том числе 215 пациентов выписаны из инфекционных стационаров. За весь период наблюдения 15457 человек побороли болезнь.

На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находятся 4000 пациентов; у 3538 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3288 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 462 жителей области диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации проходят лечение:

- 123 человека c диагнозом «коронавирус» и 37 пациентов с пневмониями;

- к аппаратам ИВЛ подключено 27 заболевших новой инфекцией и 4 больных с пневмонией.

Амбулаторно лечатся 12909 пациентов. На домашнем карантине находятся 24437 человек, из них свыше 6000 - дети. Заболевших среди них нет. За весь период наблюдения с карантина сняли более 135000 человек.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 201 (+1). Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 6 декабря не предоставил.

С начала декабря в нашем регионе создан единый короткий номер справочной службы по COVID-19 - 122. Звонок по нему можно сделать бесплатно как с мобильного, так и стационарного телефона.

По этому же номеру с 7 декабря можно записаться на прививку от COVID-19. В первую очередь вакциной «Спутник V» привьют кировчан, находящихся в группе риска - медицинских и социальных работников, педагогов и других жителей области, которым приходится по своим профессиональным обязанностям контактировать с большим количеством людей. По словам регионального министра здравоохранения Андрея Черняева, вакцину будут доставлять в фармацевтическую организацию «Аптечный склад» и далее распределять по 12 точкам для вакцинации: три в городе Кирове, девять - в районах области.

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