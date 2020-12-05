Коронавирус в Кировской области, последние новости на 5 декабря 2020 года: записаться на прививку от СOVID-19 можно с 7 декабря

По словам регионального министра здравоохранения Андрея Черняева, предварительно записаться на прививку можно с 7 декабря по единому телефону 122. Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперштаб Кировской области представил актуальные данные по ситуации с коронавирусом в регионе на 5 декабря:

- за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 255 случаев заражения COVID-19;

- 551 житель области выздоровел, в том числе 191 пациент выписан из инфекционных стационаров. За весь период наблюдения 15242 человека поборол болезнь.

На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находятся 4118 пациентов; у 3607 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3386 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 511 жителей области диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации проходят лечение:

- 124 человека c диагнозом «коронавирус» и 41 пациент с пневмониями;

- к аппаратам ИВЛ подключено 30 заболевших новой инфекцией и 5 больных с пневмонией.

Амбулаторно лечатся 12220 пациентов. На домашнем карантине находятся 24422 человека, из них свыше 6000 - дети. Заболевших среди них нет. За весь период наблюдения с карантина сняли более 134000 человек.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 200 (+1). Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 5 декабря не предоставил.

С начала декабря в нашем регионе создан единый короткий номер справочной службы по COVID-19 - 122. Звонок по нему можно сделать бесплатно как с мобильного, так и стационарного телефона.

Но другие действующие номера остаются актуальными. Получить информацию по профилактике коронавируса можно также по номеру: 8-800-100-43-03.

Для повышения мобильности медработников, а также сотрудников социальных служб и волонтеров, участвующих доставке лекарств и продуктов и оказании другой помощи пациентам с COVID-19, их подключили к корпоративному сервису в службе Яндекс-такси. И сейчас они не будут платить за поездки самостоятельно: оплата пойдет через счет Ассоциации медработников. Поддержать проект «Ассоциация добра» может любой житель области - как частное лицо, так и организации любых форм собственности.

Тем временем, администрация города Кирова разрешила провести сезонную ярмарку на Театральной площади города. Соответствующее постановление подписал сити-менеджер Дмитрий Осипов.

По всей видимости, городские власти решили, что мало просто оформить площадь за 23 миллиона рублей для «создания новогоднего настроения», а нужно еще и людям дать на ярмарке потолкаться. Разумеется, в постановлении сказано, что «Центральный рынок» должен обеспечить соблюдение предписаний Роспотребнадзора по COVID-19. Но на деле же открытие ярмарки только подтолкнет людей прийти на площадь, а риск заразиться коронавирусом в таких условиях возрастет в разы.

Тем временем, в области начнется добровольная вакцинация от COVID-19. В первую очередь вакциной «Спутник V» привьют кировчан, находящихся в группе риска - медицинских и социальных работников, педагогов, а также сотрудников, которым приходится контактировать с большим количеством людей. По словам регионального министра здравоохранения Андрея Черняева, предварительно записаться на прививку можно с 7 декабря по единому телефону 122. Вакцину будут доставлять в фармацевтическую организацию «Аптечный склад» и далее распределять по 12 точкам для вакцинации: три в городе Кирове, девять - в районах области.

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