Киров
Еще
Радио
Киров
Еще
Радио
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Прогноз погоды на декабрь 2020 в Кирове: дефицит осадков и 25-градусные морозы

Первый месяц зимы может стать одним из самых малоснежных за всю историю наблюдений
Анна КРЮКОВААнна КРЮКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Декабрь порадует кировчан количеством солнечных дней

Декабрь порадует кировчан количеством солнечных дней

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Декабрь запомнится жителям Кировской области солнечными и морозными днями, а также практически полным отсутствием осадков. Подробнее о том, какая погода установится в регионе в первый зимний месяц сообщили создатели паблика «Любительская метеорология в Кирове».

АНОМАЛЬНОЕ ПОХОЛОДАНИЕ

Начало декабря окажется по-настоящему морозным. Кировчанам стоит приготовиться к значительному похолоданию с 4 по 8 число. Причиной резкого изменения погоды станет сибирский антициклон. Ночами при прояснениях температура воздуха может опускаться до -25 градусов. Днем столбик термометра будет держаться на отметке от -8 до -15 градусов.

Вторая неделя месяца может начаться с небольшого потепления. Ожидается, что антициклон сместится на запад и на территорию региона поступит воздух с Баренцева моря. Однако, вероятнее всего, повышение температуры будет краткосрочным, и в Кировскую область вновь вернутся морозы.

В целом же, сухая и морозная погода ожидается практически в течение всего декабря. При этом во второй половине месяца температура воздуха станет более комфортной. Так, по информации Gismeteo, в Кирове с 16 по 26 декабря столбик термометра днем будет держаться на отметке -4…-8 градусов, ночами - от -5 до -11. С 28 декабря станет еще теплее. Днем воздух может прогреваться до 0 градусов. Ночами будет -2 градуса.

РЕКОРДНЫЙ ПО ОСАДКАМ

Таким образом, декабрь впервые после 2016 года прогнозируется холодным. Температура воздуха ожидается ниже нормы на 0,5-1 градус на севере региона, и ниже примерно на 2 градуса - в Кирове.

Однако месяц может войти в историю наблюдений еще и как один из самых малоснежных. Как сообщают метеорологи-любители, количество осадков ожидается меньше 40% от нормы. Предыдущий малоснежный декабрь отметили в 1944 году. Тогда выпало 6 мм осадков.

Зима в городе: Прогноз погоды

Рекомендуемые