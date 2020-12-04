Прогноз погоды на декабрь 2020 в Кирове: дефицит осадков и 25-градусные морозы

Декабрь порадует кировчан количеством солнечных дней Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Декабрь запомнится жителям Кировской области солнечными и морозными днями, а также практически полным отсутствием осадков. Подробнее о том, какая погода установится в регионе в первый зимний месяц сообщили создатели паблика «Любительская метеорология в Кирове».

АНОМАЛЬНОЕ ПОХОЛОДАНИЕ

Начало декабря окажется по-настоящему морозным. Кировчанам стоит приготовиться к значительному похолоданию с 4 по 8 число. Причиной резкого изменения погоды станет сибирский антициклон. Ночами при прояснениях температура воздуха может опускаться до -25 градусов. Днем столбик термометра будет держаться на отметке от -8 до -15 градусов.

Вторая неделя месяца может начаться с небольшого потепления. Ожидается, что антициклон сместится на запад и на территорию региона поступит воздух с Баренцева моря. Однако, вероятнее всего, повышение температуры будет краткосрочным, и в Кировскую область вновь вернутся морозы.

В целом же, сухая и морозная погода ожидается практически в течение всего декабря. При этом во второй половине месяца температура воздуха станет более комфортной. Так, по информации Gismeteo, в Кирове с 16 по 26 декабря столбик термометра днем будет держаться на отметке -4…-8 градусов, ночами - от -5 до -11. С 28 декабря станет еще теплее. Днем воздух может прогреваться до 0 градусов. Ночами будет -2 градуса.

РЕКОРДНЫЙ ПО ОСАДКАМ

Таким образом, декабрь впервые после 2016 года прогнозируется холодным. Температура воздуха ожидается ниже нормы на 0,5-1 градус на севере региона, и ниже примерно на 2 градуса - в Кирове.

Однако месяц может войти в историю наблюдений еще и как один из самых малоснежных. Как сообщают метеорологи-любители, количество осадков ожидается меньше 40% от нормы. Предыдущий малоснежный декабрь отметили в 1944 году. Тогда выпало 6 мм осадков.