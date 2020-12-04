Коронавирус в Кировской области, последние новости на 4 декабря 2020 года: новый антирекорд - в регионе зафиксировали 250 случаев заражения

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в нашей области от COVID-19 cкончалось около 200 человек. Фото: Андрей АБРАМОВ

Оперштаб Кировской области представил актуальные данные по ситуации с коронавирусом в регионе на 4 декабря:

- за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 250 случаев заражения COVID-19;

- 638 жителей области выздоровели, в том числе 280 пациентов выписали из инфекционных стационаров. За весь период наблюдения 15051 человек поборол болезнь.

На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находятся 4029 пациентов; у 3546 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3272 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 483 жителя области диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации проходят лечение:

- 124 человека c диагнозом «коронавирус» и 39 пациентов с пневмониями;

- к аппаратам ИВЛ подключено 27 заболевших новой инфекцией и 4 больных с пневмонией.

Амбулаторно лечатся 11230 пациентов. На домашнем карантине находятся 23915 человек, из них свыше 6000 - дети. Заболевших среди них нет. За весь период наблюдения с карантина сняли более 129000 человек.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 199 (+1). Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 4 декабря не предоставил.

С начала декабря в нашем регионе создан единый короткий номер справочной службы по COVID-19 - 122. Звонок по нему можно сделать бесплатно как с мобильного, так и стационарного телефона.

В пресс-службе регионального правительства рассказали, что новый номер объединил call-центры ряда медицинских учреждений, а также действующие в области «горячие линии» по вопросам коронавируса.

- По номеру 122 родственники могут получить информацию о

Но другие действующие номера остаются актуальными. Получить информацию по профилактике коронавируса можно также по номеру: 8-800-100-43-03.

Напомним, что медицинскую помощь больным с коронавирусом в регионе оказывают в 19 инфекционных госпиталях. По данным регионального Минздрава, среднесуточно число лабораторных исследований на COVID-19 увеличено на 30%. Так, за прошедшие сутки лаборатории региона сделали более 6000 тестов на COVID-19. Также за минувшие сутки медорганизации региона выполнили 729 исследований легких на компьютерных томографах.

В течение двух недель в регионе выписано 20182 рецепта на бесплатные лекарственные препараты, и 12525 человек уже получили по ним медикаменты.

В Кировской области около 11 000 человек, заболевших коронавирусом лечатся дома. И каждого должен посетить участковый врач-терапевт или педиатр. Для повышения мобильности медработников, а также сотрудников социальных служб и волонтеров, участвующих доставке лекарств и продуктов и оказании другой помощи пациентам с COVID-19, в регионе планируют реализовать проект по предоставлению транспортной услуги медицинским работникам. Их подключили к корпоративному сервису в службе Яндекс-такси, созданному Ассоциацией медицинских работников. И сейчас им не придется платить за поездку в рабочее время самостоятельно. Оплата пойдет через счет Ассоциации медработников. Поддержать проект «Ассоциация добра» может любой житель области - как частное лицо, так и организации любых форм собственности.

Тем временем, администрация города Кирова разрешила провести сезонную ярмарку на Театральной площади города. Соответствующее постановление подписал сити-менеджер Дмитрий Осипов.

По всей видимости, городские власти решили, что мало просто оформить площадь за 23 миллиона рублей для «создания новогоднего настроения», а нужно еще и людям дать на ярмарке потолкаться. Разумеется, в постановлении сказано, что «Центральный рынок» должен обеспечить соблюдение предписаний Роспотребнадзора по COVID-19. Но на деле же открытие ярмарки только подтолкнет людей прийти на площадь, а риск заразиться коронавирусом в таких условиях возрастет в разы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru Телефон: 89229016635 Группа Вконтакте