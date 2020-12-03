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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кировской области, последние новости на 3 декабря 2020 года: за прошедшие сутки лаборатории региона сделали 6180 тестов на COVID-19

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Кирове на 3 декабря
Виктор КарповВиктор Карпов
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За минувшие сутки медорганизации региона выполнили 729 исследований легких на компьютерных томографах.

За минувшие сутки медорганизации региона выполнили 729 исследований легких на компьютерных томографах.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперштаб Кировской области представил актуальные данные по ситуации с коронавирусом в регионе на 3 декабря:

- за минувшие сутки в регионе выявлено 245 случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания;

- 655 жителей области выздоровели, в том числе 344 человека выписались из инфекционных стационаров. За весь период наблюдения 14771 житель области поборол болезнь.

На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находятся 4045 пациента; у 3551 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3108 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 494 жителя области диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации проходят лечение:- 117 человек c диагнозом «коронавирус» и 39 пациентов с пневмониями;

- к аппаратам ИВЛ подключено 24 заболевших новой инфекцией и 5 больных с пневмонией.

Амбулаторно лечатся 10375 пациентов. На домашнем карантине находятся 23709 человек, из них свыше 6000 - дети. Заболевших среди них нет. За весь период наблюдения с карантина сняли более 128000 человек.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 198 (+2). Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 3 декабря не предоставил.

С 1 декабря в нашем регионе создан единый короткий номер справочной службы по COVID-19 - 122. Звонок по нему можно сделать бесплатно как с мобильного, так и стационарного телефона.

В пресс-службе регионального правительства рассказали, что новый номер объединил call-центры ряда медицинских учреждений, а также действующие в области «горячие линии» по вопросам коронавируса.

- По номеру 122 родственники могут получить информацию о состоянии здоровья пациентов инфекционных госпиталей, - сообщили в правительстве. - Кроме того, по нему можно узнать о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции, введенных на территории региона ограничениях и ознакомиться с другой справочной информацией.

Но другие действующие номера остаются актуальными. Получить информацию по профилактике коронавируса можно также по номеру: 8-800-100-43-03.

Напомним, что медицинскую помощь больным с коронавирусом в регионе оказывают в 19 инфекционных госпиталях. По данным регионального Минздрава, среднесуточно число лабораторных исследований на COVID-19 увеличено на 30%. Так, за прошедшие сутки лаборатории региона сделали более 6000 тестов на COVID-19. Также за минувшие сутки медорганизации региона выполнили 729 исследований легких на компьютерных томографах.

В течение двух недель в регионе выписано 19282 рецепта на бесплатные лекарственные препараты, а 12115 человек уже получили по ним медикаменты.

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