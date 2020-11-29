«Моя мама – сотрудник УИС»: в Кировской области в преддверии Дня матери провели конкурс рисунков

В номинации «Средняя возрастная группа» победила Анна Морозова, 10 лет. Фото: пресс-служба УФСИН

В Кировской области в преддверии празднования Дня матери прошла выставка рисунков «Моя мама - сотрудник УИС». В конкурсе приняли участие дети сотрудников УФСИН. Все работы оценивались по трем возрастным группам: дошкольный возраст 5-7 лет, школьники с 8 -11 лет, учащиеся с 12- 16 лет.

В пресс-службе УФСИН изданию «КП»-Киров» рассказали, что на конкурс было представлено 18 работ, авторы которых являются ребята из разных районов Кировской области.

На конкурс было представлено 18 работ. Фото: пресс-служба УФСИН

- Юные художники изобразили на бумаге всю сложность и ответственность работы своих мам, - отметила председатель женсовета системы исполнения наказаний Ирина Колчина. - Какими бы строгими и серьезными они не были на своих рабочих местах, они все равно остаются женщинами и любящими матерями. В каждом детском рисунке чувствуется тепло, понимание и гордость за свою маму.

Коньков Яков, 5 лет. Фото: пресс-служба УФСИН

Места распределились следующим образом:

В номинации «младшая возрастная группа»:

- первое место - Валова Алиса (УФСИН);

- второе место - Яговитина Маргарита (ИК-3);

- третье место - Невоструева Евгения (ИК-6).

В номинации «Средняя возрастная группа»:

В номинации «Средняя возрастная группа» победила Анна Морозова, 10 лет. Фото: пресс-служба УФСИН

- первое место - Морозова Анна (УФСИН);

- второе место - Ежов Владимир (ИК-17);

- третье место - Цылёва Лидия (УИИ);

В номинации «Старшая возрастная группа»:

Победитель в номинации «Старшая возрастная группа» - Алиса Мартынова, 14 лет. Фото: пресс-служба УФСИН

- первое место - Мартынова Алиса (СИЗО-2);

- второе место - Агафонова Полина (УИИ);

- третье место - Яговитина Снежана (ИК-3).

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