«Моя мама – сотрудник УИС»: в Кировской области в преддверии Дня матери провели конкурс рисунков

В номинации «Средняя возрастная группа» победила Анна Морозова, 10 лет. Фото: пресс-служба УФСИН
В Кировской области в преддверии празднования Дня матери прошла выставка рисунков «Моя мама - сотрудник УИС». В конкурсе приняли участие дети сотрудников УФСИН. Все работы оценивались по трем возрастным группам: дошкольный возраст 5-7 лет, школьники с 8 -11 лет, учащиеся с 12- 16 лет.
В пресс-службе УФСИН изданию «КП»-Киров» рассказали, что на конкурс было представлено 18 работ, авторы которых являются ребята из разных районов Кировской области.
На конкурс было представлено 18 работ. Фото: пресс-служба УФСИН
- Юные художники изобразили на бумаге всю сложность и ответственность работы своих мам, - отметила председатель женсовета системы исполнения наказаний Ирина Колчина. - Какими бы строгими и серьезными они не были на своих рабочих местах, они все равно остаются женщинами и любящими матерями. В каждом детском рисунке чувствуется тепло, понимание и гордость за свою маму.
Коньков Яков, 5 лет. Фото: пресс-служба УФСИН
Места распределились следующим образом:
В номинации «младшая возрастная группа»:
- первое место - Валова Алиса (УФСИН);
- второе место - Яговитина Маргарита (ИК-3);
- третье место - Невоструева Евгения (ИК-6).
В номинации «Средняя возрастная группа»:
В номинации «Средняя возрастная группа» победила Анна Морозова, 10 лет. Фото: пресс-служба УФСИН
- первое место - Морозова Анна (УФСИН);
- второе место - Ежов Владимир (ИК-17);
- третье место - Цылёва Лидия (УИИ);
В номинации «Старшая возрастная группа»:
Победитель в номинации «Старшая возрастная группа» - Алиса Мартынова, 14 лет. Фото: пресс-служба УФСИН
- первое место - Мартынова Алиса (СИЗО-2);
- второе место - Агафонова Полина (УИИ);
- третье место - Яговитина Снежана (ИК-3).
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