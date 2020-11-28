День матери 2020 в Кирове: учреждения культуры готовили праздничные программы

Ученики детских школ искусств подготовили видеоконцерты, посвященные мамам. Фото: admkirov.ru

Праздник, посвященный мамам, - один из самых любимых в нашей стране. В Кирове уже стало доброй традицией проводить в последнее воскресенье ноября множество мероприятий, на которых чествуют этих самых любимых и дорогих женщин. И в текущем году все учреждения культуры готовятся порадовать кировчанок интересными программами. Правда, из-за действующих на территории области ограничений все мероприятия пройдут в режиме онлайн. Присоединиться к ним можно в соцсетях. Заведения культуры на своих страничках расскажут об истории праздника, о традициях чествования мам в разных странах, а также подготовят оригинальные поздравления, стихи, песни, мультфильмы о маме, а также видеоконцерты.

Самую насыщенную и разнообразную программу предлагает библиотека для детей и юношества имени Альберта Лиханова. Ее сотрудники подготовили к любимому празднику целую серию виртуальных мероприятий. Видеопрезентация «Взгляните в мамины глаза!» расскажет об истории праздника и о памятниках, установленных в честь матери в разных городах России, а также познакомит с традициями и интересными фактами, связанными с этим днем. А в рубрике «Волшебный сундучок», где библиотека публикует аудио- и видеозаписи сказок, детских песенок и мультфильмов, будут представлены песни о маме. Не останутся в стороне и участники кружка для дошкольников «Золотой ключик». Они организуют мастер-класс «Как смастерить красивую и оригинальную открытку для мамы к ее празднику». Взрослые вместе с ребятами будут делать нежный цветочек из пряжи, гофрокартона и пайеток, с использованием метода рисования акварелью по соли. Во время этого творческого занятия за кадром будет звучать сказка Наталии Немцовой «У кого самая лучшая мама?» и стихотворения разных авторов, посвященные мамам.

Интересные мероприятия можно виртуально посетить и в других учреждениях культуры:

- библиотека имени А.С. Пушкина предложит подборку стихотворений и виртуальную выставку книг «Это все о маме»;

- библиотека № 18 имени А.М. Горького - обзор произведений «Образ матери в детской литературе»;

- библиотеки № 1 имени М.Е. Салтыкова-Щедрина и № 2 представят музыкальные поздравления «Мама, будь всегда со мною рядом»;

- библиотека № 6 имени А.М. Колчанова готовит галерею женских портретов «Самая прекрасная из женщин…»;

- библиотека № 12 имени П.П. Маракулина будет демонстрировать кинофильмы о матери;

- библиотека № 19 пригласит на просмотр мультфильмов о маме;

- библиотека № 8 имени А.П. Гайдара разместит на своей страничке поздравления юных читателей своим мамам.

- библиотека № 9 имени А.М. Васнецова и Вятская детская школа искусств проведут мастер-классы «Создаем праздничный букет»;

- Детская музыкальная школа № 4, Детские школы искусств № 11, «Фольклорная», «Пастораль» и в микрорайоне Лянгасово покажут видеоконцерты: в исполнении юных артистов и их наставников прозвучат как произведения великих классиков, так и популярная музыка.