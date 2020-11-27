В Кирове ветеран Великой Отечественной войны отмечает 100-летний юбилей

Василий Архипович - активный участник общественной организации «Ветераны уголовно-исполнительной системы Кировской области». Фото: Из архива пресс-службы УФСИН России по Кировской области

Сегодня, 27 ноября, вековой юбилей отмечает ветеран уголовно-исполнительной системы, старшина внутренней службы в отставке, Василий Ишанькин.

Василий Архипович родился в деревне Гора Подпорожского района Ленинградской области. В 1935-1936 годах работал осмотрщиком на железной дороге. С 1938-го по 1941 год он был курсантом, а затем рядовым стрелкового полка 1 стрелковой дивизии. Именно оттуда в июне 1941 Василий Ишанькин ушел на Ленинградский фронт.

Василий Архипович служил в артиллерийских войсках, был несколько раз ранен, лечился в госпиталях, а после этого вновь возвращался в самое пекло боевых действий.

- На одно орудие вставали вчетвером, - вспоминает ветеран. - Снаряд весил 16 кг, я брал его, устанавливал взрыватель, передавал заряжающему, обычно это был самый опытный боец, он загонял «пулю» в ствол. В это время парни работали с прибором управления зенитно-артиллерийским огнем. Наведение, выстрел, пока шел откат - я уже брал новый боекомплект.

После очередного тяжелого ранения Василий Архипович оказался в военном госпитале Кирова, а после лечения уже вернулся в военную часть, которая находилась в тылу.

Ветеран уголовно-исполнительной системы награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.».

После демобилизации из вооруженных сил Василий Ишанькин продолжил службу в системе исполнения наказаний. Более 20 лет, с марта 1943-го по август 1965 года он служил в исправительной колонии поселка Сорда Верхнекамского района. Но даже закончив службу, продолжил работать в УИС на различных должностях.

Сейчас Василий Архипович - участник общественной организации «Ветераны уголовно-исполнительной системы Кировской области». В пресс-службе УФСИН России по Кировской области рассказали «Комсомолке», что, несмотря на солидный возраст, ветеран активно участвует в воспитании молодых сотрудников, передает им свой богатый опыт.

Василий Архипович - представитель поколения победителей, образец мужества и патриотизма, жизнестойкости и самоотверженного труда на благо Отечества, пример всеобщего восхищения и гордости.

Поздравляем Василия Архиповича с юбилеем! Желаем здоровья и активного участия во всех делах ветеранской организации еще на долгие годы!