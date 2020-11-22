«Живое общение становится более ценным»: какую психологическую помощь оказывают кировчанам в период пандемии

«Комсомолка» в преддверии Всемирного дня психолога пообщалась со специалистом и узнала, как удается все совмещать. Фото: предоставлено героем публикации

В период пандемии коронавирусной инфекции людям, как никогда, требуется помощь, которую они не могут оказать себе сами. Стресс, страх и постоянное напряжение давят, ослабляя и подтачивая изнутри, и зачастую им требуется квалифицированная помощь. Ее оказывают душевные целители - психологи и психотерапевты.

Надежда Чибисова - одна из таких. Она умудряется совмещать волонтерство на Всероссийской горячей линии психологической помощи, оказывать консультации людям со всего мира и свою собственную повседневную жизнь. «Комсомолка» в преддверии Всемирного дня психолога пообщалась со специалистом и узнала, как удается все совмещать.

«ПОМОГАТЬ ТЕМ, КОМУ ПЛОХО - ЕСТЕСТВЕННОЕ ЖЕЛАНИЕ»

Стать психологом Надежда мечтала еще в школе, но пришла в эту профессию не сразу. Сначала она занималась медициной, затем педагогикой и только потом осуществила свою мечту. По этой профессии она работает уже 16 лет, начав с групповых тренингов и семинаров, а после перейдя к индивидуальной работе.

- Психолог, на мой взгляд, не столько профессия, сколько служение, - делится Надежда. - Если такого ощущения нет, удержаться сложно, ведь постоянно приходится встречаться с болью и страданиями.

Все круто изменилось, когда весной повседневную жизнь людей нарушила пандемия коронавируса. По словам Надежды, в этот период стало больше запросов, связанных со страхом и тревогой. Все чаще к ней стали обращаться кировчане, страдающие депрессией, а после и жители других городов и стран. В этот период психолог узнала о существовании Всероссийской горячей линии психологической помощи в период пандемии коронавируса. И тут же записалась добровольцем.

- Помогать тем, кому плохо, трудно, одиноко - естественное желание человека. Ведь мы - социальные существа! - с оптимизмом говорит Надежда.

Надежда Чибисова умудряется совмещать волонтерство на Всероссийской горячей линии психологической помощи, оказывать консультации людям со всего мира и свою собственную повседневную жизнь. Фото: предоставлено героем публикации

За дежурство на «горячей линии» ей не платили - работа была добровольной. По словам Надежды, было непросто. Формат работы был непривычным, и учиться пришлось многому.

Помощь оказывать приходилось в ночные смены, поскольку у женщины большая семья, которая также требует внимания к себе. Надежда – мать шестерых детей, причем четверо из них сейчас находятся на дистанционном обучении. Помимо того, ей приходится оказывать активную помощь маме, находящейся в группе риска, свекрови, и другим близким людям.

- Ситуация пандемии может быть приравнена к ЧС. Причем такой, какой еще никогда не было в мире, - говорит Надежда.

Психолог с благодарностью вспоминает работу на «горячей линии». По ее словам, там трудится команда профессионалов высокого уровня со всей страны, которые добровольно делятся своими силами и знаниями с простыми людьми, которым нужна помощь. Общение с ними стало одним из значимых моментов работы на линии для Надежды.

- Организация этой «горячей линии» и ее слаженная работа - это очень большой труд, - делится женщина. - И само участие в таком прекрасном проекте очень много дает для личностного роста.

СТРЕСС, СТРАХ, АПАТИЯ И НЕДОСТАТОК ОБЩЕНИЯ

За помощью обращаются люди разного возраста и разных социальных положений, статусов - абсолютно без ограничений. Просят помочь жители как мегаполисов, так и маленьких поселков, и даже русскоговорящее население других стран, которое как-то узнало номер группы поддержки и обратилось за помощью. Надежда работает со всеми и пытается помочь каждому.

- Чаще всего вопросы связаны с тревогой, страхом будущего, одиночества и непонимания, как дальше жить, - рассказывает психолог. - Много депрессивных состояний, много сильного и тяжелого гнева, который нужно как-то выразить... Люди боятся за себя и за близких. Они живут в состоянии, когда что-то должно измениться. И они приспосабливаются к этому, кто как может, используя разные способы. К примеру, однажды нам звонила бабушка. Она просила помочь уложить ребенка, который не мог уснуть.

Звонят не только для того, чтобы решить свои проблемы и вопросы. Зачастую обращаются просто за человеческим общением, которого так не хватает в период самоизоляции и карантина. Психологи «горячей линии», в том числе и Надежда, становились просто друзьями для человека на том конце провода, которому необходимо было услышать живой голос.

- Люди звонили, рассказывали о своей жизни, делились своими переживаниями. Это тоже помощь, потому что мы уделяем им время, - говорит Надежда. - Может, в этом изменяющемся мире живое общение становится более ценным.

Теперь, во время второй волны пандемии, женщина работает с «постковидными» больными, страдающими из-за нарушений психики, связанными с влиянием вируса. По ее словам, у людей накопилось очень много необъяснимой апатии и усталости.

- Сейчас перед нами стоит задача – прожить этот период, - серьезно говорит Надежда. – Перешагнуть его и перейти в другое время и качество, и при этом сохранить наши души и сердца, наши отношения и, что самое главное – человечность.

На данный момент Надежда уже не дежурит на «горячей линии» - продолжает работать самостоятельно. Женщина ведет прием посетителей и очно, и онлайн, занимаясь индивидуальной и групповой терапией. Помимо того, она не перестает учиться. Сейчас Надежда проходит онлайн-обучение одновременно в Швейцарии и Израиле.

По ее словам, сейчас спрос на помощь психологов вырос из-за последствий инфодемии (переизбыток информации, поступающей онлайн и оффлайн - Ред.). По мнению Надежды, работы предстоит еще много.

- Профессия психолога очень перспективна не только для помощи себе, но и своим близким, - делится кировчанка. - Также она нужна людям, которым трудно и тяжело, кто находится в зоне риска - по возрасту, материальному статусу, финансовому положению.

По словам психолога, сейчас человечество массово выходит из зоны комфорта, и испытывает стресс по этому поводу - кто-то в большей степени, а кто-то в меньшей, но его чувствуют все. Этот факт необходимо понимать и принимать - и относиться к себе бережнее.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

1. Дайте себе ощущение безопасности. Укрепляйте отношения: близкие связи, родственные и дружеские.

2. Дыхание - это жизнь. Сосредоточьтесь на нем, если ощущаете стресс, тревогу или панику.

3. Движение - это жизнь. Если чувствуете страх или тревогу, старайтесь больше двигаться - ходить, давать телу физическую нагрузку.

4. Относитесь бережнее к себе. Уберите лишние нагрузки, требующие эмоционального напряжения.