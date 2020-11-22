Коронавирус в Кировской области, последние новости на 22 ноября 2020 года: в реанимации находятся 140 пациентов

К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 26 заболевших новой инфекцией и 6 больных с пневмонией. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперштаб Кировской области представил актуальные данные по ситуации с коронавирусом в регионе на утро 22 ноября:

- за минувшие сутки в регионе выявлено 228 случая заражения COVID-19 с симптомами заболевания;

- 1039 жителей области выздоровели, в том числе 257 человека выписались из инфекционных стационаров. За весь период наблюдения болезни инфекцию побороли 12599 жителей области.

На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находятся 3758 пациентов; у 3264 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3085 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 434 госпитализированных диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации проходят лечение:

- 104 человек c диагнозом «коронавирус» и 36 пациента с пневмониями;

- к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 26 заболевших новой инфекцией и 6 больных с пневмонией.

Амбулаторно лечатся 11646 пациента. На домашнем карантине находятся 24054 человека, из них свыше 6300 - дети. Заболевших среди них нет. За весь период наблюдения с карантина сняли более 115000 человек.

Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе увеличилось на один за последние сутки. По официальным данным, в регионе скончались 188 жителей. Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 22 ноября не предоставил.

С 16 ноября текущего года в регионе стартовала бесплатная выдача медикаментов. В пресс-службе регионального Минздрава рассказали, что на сегодняшний день врачами выписано 7379 рецептов и 2639 человек уже получили по ним лекарства. Учитывая, что заболевшие должны соблюдать карантин, препараты им домой приносят медики, волонтеры или соцработники. Лекарства также могут получить родственники тех, кто лечится амбулаторно.

Тем временем, 20 ноября в постановление правительства Кировской области «О введении ограничительных мероприятий на территории Кировской области» внесены новые изменения.

Согласно документу, на территории региона до 14 января приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий с очным присутствием граждан в местах массового посещения.

Новые ограничения не распространяются на деятельность музеев, музеев-заповедников, библиотек, кинотеатров, театров, концертных залов, дворцов и домов культуры, парков при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.

Напомним, что в число действующих ограничений входит обязательный масочный режим в общественных местах: в транспорте, магазинах, аптеках, лифтах, на парковках и других местах массового скопления людей. В увеселительных заведениях запрещены какие-либо мероприятия с 23.00 до 06.00, а точки общепита не могут работать в эти же часы

С 21 ноября кировчане, которые не могут получить больничный или выйти из карантина и вновь приступить к работе из-за длительной подготовки результатов анализов на новую инфекцию, могут пожаловаться на горячую линию по вопросам тестирования на COVID-19.

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