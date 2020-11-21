Коронавирус в Кировской области, последние новости на 21 ноября 2020 года: все ограничения продлили до 14 января

В число действующих ограничений входит обязательный масочный режим в общественных местах: в транспорте, магазинах, аптеках, лифтах, на парковках и других местах массового скопления людей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперштаб Кировской области представил актуальные данные по ситуации с коронавирусом в регионе на утро 21 ноября:

- за минувшие сутки в регионе выявлено 222 случая заражения COVID-19 с симптомами заболевания;

- 737 жителей области выздоровели, в том числе 242 человека выписались из инфекционных стационаров. За весь период наблюдения болезни инфекцию побороли более 12 тысяч жителей области.

На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находятся 3916 пациентов; у 3397 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3223 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 519 госпитализированных диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации проходят лечение:

- 119 человек c диагнозом «коронавирус» и 42 пациента с пневмониями;

- к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 28 заболевших новой инфекцией и 9 больных с пневмонией.

Амбулаторно лечатся 12502 пациента. На домашнем карантине находятся 23484 человека, из них свыше 6100 - дети. Заболевших среди них нет. За весь период наблюдения с карантина сняли более 114000 человек.

Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе не изменилось за последние сутки. По официальным данным, в регионе скончались 187 жителей. Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 20 ноября не предоставил.

С 16 ноября текущего года в регионе стартовала бесплатная выдача медикаментов. В пресс-службе регионального Минздрава рассказали, что на сегодняшний день врачами выписано 4540 рецептов и 2045 человек уже получили по ним лекарства. Учитывая, что заболевшие должны соблюдать карантин, препараты им домой приносят медики, волонтеры или соцработники. Лекарства также могут получить родственники тех, кто лечится амбулаторно.

Тем временем, 20 ноября в постановление правительства Кировской области «О введении ограничительных мероприятий на территории Кировской области» внесены новые изменения.

Согласно документу, на территории региона до 14 января приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий с очным присутствием граждан в местах массового посещения.

- Данное ограничение не распространяется на спортивные соревнования, включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий Кировской области при отсутствии зрителей во время проведения соревнований, - сообщили в областном правительстве. - Ключевые спортивные состязания будут транслироваться в прямом эфире или в записи.

Помимо этого, новые ограничения не распространяются на деятельность музеев, музеев-заповедников, библиотек, кинотеатров, театров, концертных залов, дворцов и домов культуры, парков при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.

Напомним, что в число действующих ограничений входит обязательный масочный режим в общественных местах: в транспорте, магазинах, аптеках, лифтах, на парковках и других местах массового скопления людей. В увеселительных заведениях запрещены какие-либо мероприятия с 23.00 до 06.00, а точки общепита не могут работать в эти же часы

- При несоблюдении требований представители органов внутренних дел вправе привлечь нарушителей к ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ, - отметили в правительстве региона. - Для граждан и организаций предусмотрены штрафные санкции.

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