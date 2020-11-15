Цены в Кирове: сахарный песок подорожал на 17,4%, а билеты на поезда дальнего следования подешевели

Продовольственные товары за месяц стали дороже на 1%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты Кировстата подготовили ежемесячный анализ потребительских цен в октябре 2020 года.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ЗА МЕСЯЦ СТАЛИ ДОРОЖЕ НА 1%

Ожидаемо подорожали несезонные овощи и фрукты. Так, цены на огурцы в октябре подскочили на 13,5%, а на помидоры - на 5,2%. Среди фруктов подорожали апельсины - 5,8% и лимоны - 2,5%. Увеличение цен на цитрусовые также связано с колебанием курса валют и с возросшим спросом на продукты, которые помогают укрепить иммунитет.

Выросла и стоимость картофеля - на 2,4%. Специалисты считают, что это связано недобором урожая по итогам уборочной кампании, а также с задержкой посевной кампании из-за пандемии коронавируса.

Среди других продуктов питания значительное удорожание отмечено на:

- сахарный песок - 17,4%,

- яйца куриные - 12,8%,

- масло подсолнечное - 9,8%,

- икру лососевых рыб - 7,9%,

- овсяные хлопья «Геркулес» - 6,8%,

- рыбу мороженую неразделанную - 4,3%.

В свою очередь значительно снизились цены на сезонные овощи: морковь - на 13,5%, капусту белокочанную - на 10,3%, свеклу - на 6%, яблоки - на 3,3%, лук репчатый - на 2,9%.

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ В ОКТЯБРЕ В СРЕДНЕМ СТАЛИ ДОРОЖЕ НА 0,4%

Кировчанам сейчас обойдется дороже взрослая и детская одежда. Цены повысились на:

- 5,6% - на перчатки трикотажные женские,

- 2,7% - на рубашки для мальчиков школьного возраста,

- 1,2 -1.8% - на брюки женские и мужские из полушерстяных или смесовых тканей, майки, футболки женские, джемперы и джинсы для мужчин.

Повышение стоимости продукции связано с возросшим спросом на зимнюю одежду, а также из-за колебаний на рынке валют.

Подорожали и строительные материалы: плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные - на 3,1%, краски масляные, эмали отечественные - на 2,2%, стекло оконное - на 1,5%, металлочерепица - на 1,3%.

Среди других непродовольственных товаров существенно выросли цены на:

- спички - на 4,7%,

- пеленки для новорожденных - на 3,5%,

- мыло хозяйственное - на 3,1%.

В РЕГИОНЕ ПОДОРОЖАЛИ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Услуги населению в октябре в среднем стали обходиться дешевле на 0,2%.Однако значительный рост зафиксирован на тариф по обращению с ТКО - 8,5%.

Проезд на поездах дальнего следования стал дешевле на 8,1% из-за сезонных скидок РЖД. Помимо этого, подешевели авиаперелеты в салоне эконом класса самолета - на 3,8%.

На потребительском рынке Кировской области цены на товары и услуги выросли в среднем на 0,5%. Фото: kirovstat.gks.ru

По итогам месяца на потребительском рынке Кировской области цены на товары и услуги выросли в среднем на 0,5%, а с начала года - на 3,7%.

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