Коронавирус в Кировской области, последние новости на 14 ноября 2020 года: с 16 ноября болеющие COVID-19 смогут бесплатно получать лекарства в городских аптеках

Выдавать лекарства для болеющих COVID-19 будут бесплатно по рецепту врача. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным оперштаба Кировской области, на утро 14 ноября актуальные данные по COVID-19 были такими:

- за минувшие сутки в регионе выявлено 199 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания;

- 911 жителей области выздоровели, в том числе 160 человек выписали из инфекционных стационаров.

На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находятся 4177 пациентов; 3644 из них c диагнозом «коронавирус», у 3388 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 527 госпитализированных поставлен диагноз «пневмония», но результаты теста по коронавирусу пока не поступили.

В отделении реанимации проходят лечение:

- 113 человек c диагнозом COVID-19 и 29 пациентов с пневмониями;

- к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 39 заболевших коронавирусом и 5 больных с пневмонией.

Амбулаторно лечатся 10914 пациентов.

Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 181 (+1). Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 14 ноября не предоставил.

В рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ Кировская область занимает 38 место. Коэффициент распространения вируса в регионе снизился и составил 1,09Rt.

В Кировской области с 28 октября ужесточили масочный режим. Теперь кировчане обязаны носить СИЗ как в общественном транспорте и местах массового скопления людей, так и в лифтах, такси и на парковках. Кроме того, с 23.00 до 06.00 запретили работу кировских заведений общепита и проведение развлекательных мероприятий, спектаклей и концертов. Сначала власти объявили об усилении карантина на две недели. Но эпидемиологическая обстановка заставила продлить действующие в регионе ограничения до 10 декабря. Новое постановление регионального правительства вступило в силу 6 ноября.

В связи с обострением эпидобстановки количество коек для заболевших коронависом увеличили до 4501. Сейчас все заразившиеся кировчане лечатся в 19 стационарах области, открытых на базах различных медучреждений. Больным оказывают помощь 354 врача и 1077 человек среднего медперсонала. На передовой борьбы с пандемией находятся более четырех тысяч докторов.

С 16 ноября кировчане с COVID-19 смогут получать лекарства в аптеках. Препараты уже поступили в регион. Выдавать их будут бесплатно по рецепту лечащего врача. При необходимости соблюдения карантинных мер лекарства будут доставлять социальные работники или волонтеры. Также сейчас решается вопрос о получении лекарств родственниками болеющих.

Кроме того, из федерального бюджета нашему региону выделили еще 215 миллионов рублей на борьбу с COVID-19. Полученные средства областные власти планируют потратить на закупку нового медицинского оборудования, а также на приобретение СИЗ и медикаментов. Кроме того, в регионе усовершенствуют тестирование на коронавирус.

Тем временем, врачи не обнаружили побочных эффектов у добровольцев, которые получили вакцину от коронавируса, разработанную центром им. Чумакова. Губернатор Кировской области Игорь Васильев рассказал, что все 70 человек выписаны из клиники домой, под амбулаторное наблюдение.

В настоящее время добровольцы посещают клинку КГМУ 2-3 раза в неделю, чтобы пройти плановый осмотр. Дома добровольцы ведут дневники наблюдений, где ежедневно записывают свою температуру и состояние здоровья, чтобы потом показать врачу. Все 70 человек ведут сейчас свой привычный образ жизни, ходят на работу и учебу.

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