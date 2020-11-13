«Любое задание - в любое время, в любом месте»: отряд спецназначения УФСИН России по Кировской области отмечает юбилей

Спецназ - это, прежде всего работа в команде. Фото: Пресс-служба УФСИН России по Кировской области

Для обеспечения правопорядка и безопасности в местах лишения свободы, взаимодействия с правоохранительными органами при проведении специальных мероприятий по обеспечению общественной безопасности были созданы отряды специального назначения. Приказ об их создании был подписан 13 ноября 1990 года.

В УФСИН России по Кировской области отряд спецназначения назвали «Алмаз». И сегодня бойцы этого подразделения отмечают 30-летний юбилей.

Девиз спецподразделения: «Любое задание - в любое время, в любом месте». Фото: Пресс-служба УФСИН России по Кировской области

Спецназ - это, прежде всего работа в команде. Здесь в буквальном смысле необходимо чувствовать плечо товарища. Каждый должен осознавать, на что способен собрат по оружию и на какую поддержку можно рассчитывать в кризисной ситуации.

Каждый должен осознавать, на что способен собрат по оружию и на какую поддержку можно рассчитывать в кризисной ситуации. Фото: Пресс-служба УФСИН России по Кировской области

Девиз спецподразделения: «Любое задание - в любое время, в любом месте». За эти годы спецназовцы прошли путь, который по плечу настоящим профессионалам и патриотам нашей страны. Бойцы «Алмаза» выполняли задачи по поддержанию порядка на Северном Кавказе, 15 раз принимали участие в антитеррористических операциях в Чеченской республике. В служебных командировках личный состав отряда проявлял высокий профессионализм, отличную боевую и специальную подготовку, мужество и отвагу при выполнении задач, связанных с риском для жизни.

Бойцы «Алмаза» выполняли задачи по поддержанию порядка на Северном Кавказе. Фото: Пресс-служба УФСИН России по Кировской области

За проявленное мужество и героизм четыре сотрудника награждены медалью «За отвагу», двое - Орденом Мужества, пять человек - медалью Жукова, 22 бойца - медалью Суворова, четверо получили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», и один сотрудник - именное огнестрельное оружие.

Высокий профессионализм и специальная подготовка достигаются в ежедневных тренировках. Фото: Пресс-служба УФСИН России по Кировской области

Сотрудники отдела активно участвуют в патриотическом воспитании молодежи. Так, в рамках «Дня открытых дверей» они проводят занятия по рукопашному бою, стрельбе, легкой атлетике, подготовке к службе в армии среди учащихся школ города Кирова.

25 марта 2017 года на базе спецподразделения создан детский военно-патриотический клуб «Гвардейцы». Его основная задача - способствовать укреплению здоровья детей и подростков, повышать их работоспособность, воспитывать патриотизм.

Сотрудники спецназа, кроме выполнения боевых задач, активно участвуют в деятельности поискового отряда «Факел» и тренируют детскую футбольную команду, которая последние три года становится победителем межрегиональных турниров.

А сотрудник спецназа Станислав Киселев является единственным в уголовно-исполнительной системе региона обладателем крапового берета, который является не просто форменным головным убором, а знаком высокого отличия. Его получают лишь самые лучшие бойцы.